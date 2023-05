Ein Nutzer hat ein seltsames Problem. Wenn er die Dusche anschaltet, verabschiedet sich sein Monitor. Das geht ihm auf die Nerven, denn jedes Mal, wenn irgendwer duscht, sitzt er ohne Monitor da.

Der Nutzer De_Rabbid erklärte auf Reddit von einem seltsamen Phänomen, welches er mit einem kurzen Video untermauert: Man sieht, wie der Nutzer ins Badezimmer läuft. Hier sieht man, wie er die Dusche anschaltet. Im selben Augenblick verabschiedet sich der Monitor im Nebenzimmer.

Der Besitzer von Dusche und Monitor ist davon sichtlich genervt. Denn es ist „verdammt ärgerlich und urkomisch jedes Mal, wenn jemand hier duscht“ und sich der Monitor abschaltet. Stellt euch das vor: Eure Ehefrau duscht nebenan und sofort wird euer Monitor schwarz, und das in einem wichtigen Match.

Elektrischer Impuls sorgt für Störung

Was verursacht das Problem? Der Nutzer nutzt eine Dusche mit angeschlossener, elektrischer Heizung. Das sind Systeme, die gern in bestehende Häuser eingebaut werden, ohne dass man große Umbauten vornehmen muss. Denn solche Systeme setzen nur einen geringen Eingriff auf das Rohrleitungssystem voraus. So erklärt jemand:

Wenn du die Dusche einschaltest, könnte die Heizung aktiviert werden, was zu einer elektromagnetischen Interferenz oder einem leichten Stromstoß in der Leitung führen könnte, wodurch das Display schwarz wird.

Monitore sind für solche Interferenzen besonders empfänglich. Das musste auch ein Nutzer feststellen, der mit einer Getränkedose seinen Monitor deaktivieren konnte. Und solche „Störungen“ sind tatsächlich nichts Ungewöhnliches.

Solche elektrischen Störungen am PC gibt es häufiger

Was gibt es noch für Störungen? Ein Gamer musste sich seltsame Stimmen aus seinem Computer anhören, die erst verschwanden, nachdem er seine Lautsprecher abgeschaltet hatte.

Um zumindest hochfrequente Störungen zu verhindern oder diese herausfiltern, setzten Hersteller bei elektrischen Kabeln auf eine Vorrichtung, die viele von euch sicher schon gesehen haben. Denn so einen kleinen, schwarzen Zylinder findet ihr an fast jedem Ladekabel. Was das bringt, lest ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO:

Warum haben so viele USB- und Ladekabel ein seltsames Plastikteil verbaut und brauchen Gamer das?