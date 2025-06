Am 21. Juni 2025 ist die vorletzte Folge von Game Two für ZDFneo live gegangen. Am 23. Juni 2025 folgte ein Update der Redaktionsleitung zur Zukunft der beliebten Sendung rund ums Gaming.

Was bringt die Zukunft für Game Two? Seit Juni 2024 ist klar, dass der Vertrag zwischen Game Two und ZDFneo im Sommer 2025 auslaufen wird. Auf YouTube und rocketbeans.tv erklärte die Redaktionsleitung jetzt, kurz vor Ausstrahlung der finalen Folge am 28. Juni 2025, was die Zukunft für das beliebte Format rund ums Gaming bringen wird.

Das TL;DR: Game Two macht weiter, aber anders als bisher.

Trotz viel Zuspruch, Unterstützung und aussichtsreicher Gespräche war es dem Team leider nicht möglich, einen potenziellen Partner für die kommende Fortsetzung des Formats zu finden.

Da man an das Projekt und seine Relevanz in der deutschen Medienlandschaft glaubt, möchte man jetzt aus eigener Kraft, aber auch mit der Unterstützung der Fans dafür sorgen, dass Game Two eine Zukunft hat. Wer dabei helfen möchte, kann das Projekt ab sofort über eine Mitgliedschaft im Rocket Beans Supporters Club mit einem monatlichen Beitrag unterstützen – mehr dazu auf rocketbeans.tv.

Ohne die sichere Unterstützung vom Öffentlich-rechtlichen Rundfunk (kurz: ÖRR) oder einem vergleichbaren Partner wird sich das Team von Game Two jedoch anpassen und kleinere Brötchen backen müssen. Eine traurige Konsequenz daraus: Ein Großteil der Redaktion wird Game Two leider verlassen müssen.

Chefredakteur Tim Heinke betont im Video, wie schwer das für alle Beteiligten ist: „Das ist natürlich richtig, richtig Scheiße, weil wir als Team sehr, sehr eng zusammengewachsen sind, und natürlich Game Two ohne all diese Leute in dieser Form niemals möglich gewesen wäre.“

Hier könnt ihr euch das gesamte Statement von Tim Heinke anschauen:

Game Two bewegt

Wie reagieren die Fans auf die Ankündigung? Unter dem Video auf YouTube erklären viele Zuschauer, dass sie Game Two in Zukunft finanziell unterstützen möchten. Gleichzeitig bekommt der ÖRR einiges an Kritik von der Community ab.

sephentos21525 erklärt auf YouTube: „Es ist mir kaum nachvollziehbar, dass monatlich Millionenbeträge in überwiegend altgediente Formate (manch einer würde sagen Rentner-Formate) investiert werden, während gleichzeitig über den schwindenden Einfluss des linearen Fernsehens geklagt wird. In einer Zeit, in der Videospiele die Filmindustrie in wirtschaftlicher Bedeutung überholt haben, bleibt ihr Potenzial im ÖRR weitgehend unbeachtet. Dass Formate wie Game Two, die den Zeitgeist aufgreifen und junge Zielgruppen tatsächlich erreichen, nicht finanziert werden, zeugt von einem tiefgreifenden Unverständnis gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen. Ein Armutszeugnis für den ÖRR in Deutschland.“

Dandolos98 ergänzt auf YouTube: „Finde das sehr schwach vom ÖRR. Genau diese Gelder dienen dazu, Kunst und Kultur zu erhalten, und redaktionelle Aufarbeitung von Computerspielen sind ein Teil davon, weil Computerspiele sind Kunst.“

elschlonzo8746 klagt auf YouTube: „Ich schaue mir die Show seit fast 20 Jahren an. Daran wird weniger Geld und mehr Hauen und Pappe nichts ändern. Aber die Trennung der Crew bricht mir das Herz.“

YunaMoon_93 ist auch sichtlich emotional: „Ich habe ehrlich gesagt ein paar Tränchen in den Augen. Es tut mir für alle, die nicht weiter im Team sein können, so unendlich leid. Mein Mann und ich freuen uns jede Woche auf eine neue Folge Game Two, seit so vielen Jahren ist es immer wieder eine Freude. Es ist eine echte Schande, dass so gute Formate, die die Menschen auch wirklich interessieren, gerade die jüngeren Generationen, nicht unterstützt werden! Wir werden euch weiterhin unterstützen und drücken euch fest die Daumen für die Zukunft!“

Was ist Game Two? Game Two ist das aktuell einzige Angebot im deutschen Free-TV, das sich mit dem Gaming-Markt beschäftigt. Für Aufsehen sorgte etwa im Oktober 2023 eine Doku über Gollum: Das sollte eigentlich das 1. AAA-Spiel eines Hamburger-Studios werden, aber besiegelte dessen Ende.

Die wöchentlichen Episoden von Game Two fassen seit 2016 und mehr als 380 Folgen die wichtigsten Gaming-Themen der Woche zusammen. Dabei stellt das Team auf gleichermaßen unterhaltsame und informative Art neue Spiele vor und bewertet sie.

Auf dem YouTube-Kanal finden sich zudem launige Panel-Formate, in denen sich Redakteurinnen und Redakteure in knackigen Takes zu bestimmten Themen äußern oder Bestenlisten erraten müssen. Oder es wird bei Unspielbar mal wieder ein Kollege gequält, der in einem Spiel eine besonders schwierige Passage meistern muss.

