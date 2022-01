Ihr wollt Game-Pass-Spiele unterwegs zocken? Dann schaut euch diesen Xbox-Controller für Handys an

Ein schicker Controller für Android-Smartphones macht euer Handy zu einer Art mobilen Xbox, auf der ihr eure Game-Pass-Spiele via Cloud Gaming unterwegs zocken könnt. Erfahrt hier auf Mein-MMO alles über den Controller Nacom MG-X und ob er für euch etwas taugt.

Was ist das für ein Gerät? Der MG-X von Nacom ist ein Gamepad für Smartphones. Anders als viele Modelle auf dem Markt ist es kein regulärer Controller, bei dem man das Handy einfach mittels einer Kralle oder anderer Haltevorrichtung über den Controller flanscht.

Vielmehr zieht man den Controller auseinander und fummelt das Handy zwischen die beiden Hälften des Controllers. Das Ganze sieht also ein bisschen aus, wie der mobile Teil einer Nintendo-Switch.

Warum sollte man das machen? Auf diese Art könnt ihr dann bestimmte Mobile-Games – sofern sie Controller-Support haben – unterwegs spielen. Besonders effektiv ist der Controller aber, wenn ihr einen Game-Pass besitzt und so Games unterwegs via Game-Streaming auf dem Handy zocken wollt.

Der MG-X kostet regulär 89,99 Euro und kann unter anderem bei Amazon bestellt werden.

Pro- und Contra des MG-X-Controllers

Was sind die Features? Der MG-X ist ein von Microsoft autorisierter Xbox-Controller, der von der Haptik her an regulären Geräten dieser Art angelehnt ist. Wer also regulär an einem Xbox-Controller zockt, kommt auch hier schnell mit der Steuerung klar.

Dazu kommt noch, dass hier keine physische Verbindung zwischen Controller und Phone nötig ist. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth. Daher passen wirklich alle Handys mit bis zu 6,7 Zoll Größe in den Controller und ihr könnt auch eine Schutzhülle weiter benutzten, solange das Handy dadurch nicht zu groß wird.

Das Gerät wiegt selbst 206 Gram und hat zusammengeklappt die Maße 1,2 x 7,36 x 3,62 cm. Es passt also bequem in jede Tasche und ist damit ideal, um unterwegs eure Lieblingsgames aus dem Game-Pass zu spielen.

Was ist nicht so toll? So praktisch der Bluetooth-Anschluss ist, wenn es darum geht, sperrige Handys in die Hülle zu fummeln, so hat diese Verbindungsart ihre Probleme. Die Verbindung leidet teilweise unter Lags, was gerade bei rasanten Games ein Problem werden kann.

Außerdem benötigt der Controller daher einen eigenen Akku, der aber laut Hersteller 20 Stunden halten soll. Geladen wird mit einem USB-C-Kabel.

Außerdem sind die Trigger-Tasten etwas schwergängig. Das ist kein Problem bei Shootern wie Halo Infinite, denn hier drückt man meist nur kurz drauf. Doch wer gerne Rennspiele spielt, bei denen man die Trigger dauerhaft gedrückt hält, dürfte so seine Probleme haben.

Was sind Alternativen? Alles in allem ist der MG-X ein solider Controller für Android-Smartphones, die dadurch eine Art Xbox für unterwegs werden. Wer aber mit Bluetooth nicht klarkommt und einen Top-Controlelr mit USB-C-Verbindung und ohne eigene Stromquelle sucht, der wird womöglich mit dem Razer Kishi glücklich. Einen Testbericht zum Razer Kishi findet ihr hier auf mein MMO.