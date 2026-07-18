Neues Strategiespiel ist der geistige Nachfolger von Schlacht um Mittelerde, verrät endlich, wann es losgeht

Nach einem Jahr Stille haben sich die Entwickler von Game of Thrones: War of Westeros auf Steam zurückgemeldet, und kündigen gleichzeitig ihren Release an.

Was ist das für ein Spiel? Mit Game of Thrones: War of Westeros kommt ein Echtzeitstrategie-Spiel in der Welt von Game of Thrones. Dabei müsst ihr im Single- oder Multiplayer-Modus die Sieben Königreiche erobern.

Als Helden stehen euch die beliebten und bekannten Charaktere der Hauptserie als Spielfiguren zur Verfügung. Spielerisch erinnert das Spiel dabei stark an das Strategiespiel „Die Schlacht um Mittelerde“.

So liegt das Hauptaugenmerk auf den einzelnen Schlachten, die dann über den Ausgang der Eroberung der ganzen Welt entscheiden. Auch Politik und die richtige Aufstellung der eigenen Streitkräfte sollen eine wichtige Rolle einnehmen.

Hier könnt ihr den Reveal-Trailer sehen:

Video starten Game of Thrones: War for Westeros zeigt im Trailer wie moderne Echtzeit-Strategie aussehen kann Autoplay

Neues Update bringt frohe Kunde

Was haben die Entwickler veröffentlicht? Für etwa ein Jahr war es sehr ruhig um das Strategiespiel geworden. Jetzt haben die Entwickler auf Steam ein Update veröffentlicht. Darin erklären sie, dass die Entwicklung gut vorangeschritten sei und man ab jetzt mehr Updates über die letzten Schritte veröffentlichen will.

Im Post sieht man auch bereits erste Gameplay-Momente. Zum Beispiel sieht man Jon Snow, der per Fähigkeit die Moral der eigenen Soldaten steigert. Das sieht fast genauso aus, wie wenn ein Held aus Herr der Ringe das Gleiche in „Die Schlacht um Mittelerde“ tut.

Gleichzeitig zeigen die Entwickler auch, dass man auf eine physikalische Berechnung setzt. So soll Kavallerie, die auf Bogenschützen zustürmt, diese auch in alle Richtungen wegstoßen können.

Was macht das Spiel besonders? Im Update zeigen die Entwickler auch, dass jede Fraktion eine eigene Trumpfkarte hat. Sie zeigen hier einen Riesen, wir dachten aber direkt an die Drachen von Daenerys Targaryen, die hier wohl ihren Trumpf darstellen dürften.

Das taktische Counter-Play zwischen den Einheiten soll jede Partie spannend machen und eigene Strategien fördern. Dabei spielen die Kämpfe an den berühmten Orten der Serie, bieten aber auch taktisch jeweils andere Ausgangsvoraussetzungen.

Als Abschluss geben die Entwickler bekannt, dass man den Release für Anfang 2027 plant. Bis dahin wollen sie noch mehr von ihrem Spiel zeigen, das Fans von Game of Thrones genauso gefallen soll wie Fans von Echtzeitstrategie.

Interessiert euch das Spiel wegen Game of Thrones, oder weil hier ein würdiger (geistiger) Nachfolger für „Die Schlacht um Mittelerde“ kommen könnte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Game of Thrones bewegt auch heute noch die Gemüter: Den Tod der coolsten Figur werde ich Game of Thrones niemals verzeihen, obwohl es die richtige Entscheidung war