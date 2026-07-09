Neues Strategiespiel auf Steam bietet die Art von Ritterburg-Fantasie, die ihr euch in eurer Kindheit gewünscht habt

Auf Steam arbeitet ein Entwicklerstudio gerade an einem Spiel, das den Traum vieler Kinder in Erfüllung gehen lassen soll. Es geht um Burgen, Ritter und Herrschaft.

Was ist das für ein Spiel? Bergfried ist ein Strategiespiel im Mittelalter, das euch zum Herrscher über eure eigene kleine Landschaft macht. Ihr seid für Land und Leute zuständig und müsst sie auch beschützen. Dafür baut ihr im Kern des Spiels einen Bergfried zu einer ganzen Burg aus.

Das Spiel ist aber keine einfache Bau-Simulation. Ihr müsst den Bau auch mit Ressourcen finanzieren, dafür braucht ihr geschickte Handwerker und Arbeiter, die sich darum kümmern. Gleichzeitig muss die Burg auch verteidigt werden, ein paar leere Türme halten die Gegner nun mal nicht auf.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Video starten Bergfried zeigt im Trailer wie es sich anfühlt zum Herrscher einer Burg zu werden Autoplay

Auch ein RTS

Wie sieht das mit den Kämpfen aus? Bergfried ist neben der Bau-Simulation auch ein Echt-Zeit-Strategiespiel (RTS) bei dem ihr eure Bürger vor feindlichen Herrschern schützen müsst. Die geiern nach eurer Burg und greifen euch regelmäßig an.

Ihr könnt euch allerdings dagegen wehren und eigene Truppen ausbilden. So zeigen die ersten Szenen bereits verschiedene Einheiten, die sich in typischer RTS-Manier steuern lassen.

Dabei greift das typische Schere-Stein-Papier-System, bei dem eure Speerträger gut gegen Kavallerie funktionieren, allerdings nichts gegen Bogenschützen ausrichten können, die wiederum Schwierigkeiten haben, einen Reiter zu treffen.

Erfüllt es den Kindheitswunsch? Ja, das will das Spiel ganz genau erreichen. Ihr wählt nicht einfach aus einer Burg aus, sondern dürft diese mithilfe verschiedener Tools selbst gestalten. So lässt sich eure Burg perfekt um einen Berg schlingeln, den Feinde nur mühsam besteigen können.

Die Mauern lassen sich einfach mit der Maus malen, können aber auch vergrößert werden, indem man einfach eine weitere Ebene anschließt. Das Spiel möchte es hier wohl auch Nichtgamern möglich machen, schöne Burgen zu bauen und eignet sich dadurch wohl auch gut für Kinder.

Wolltet ihr als Kind schon immer Herrscher einer Burg sein? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! Mehr zum Thema Burgen und Ritter findet ihr in diesem Artikel: Neues MMORPG auf Steam lässt euch vom Bauern bis zum edlen Ritter aufsteigen, startet heute in den Early Access