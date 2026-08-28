Ein einfacher Trick hätte dem Night King in Game of Thrones den Sieg beschert

Der große Schurke aus Game of Thrones setzte auf eine riesige Armee aus Untoten. Ein Fan sieht darin jedoch großes Verbesserungspotential und schlägt vor, wie der Night King in der Serie Westeros leicht erobert hätte.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel, wie Game of Thrones endet. Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, solltet ihr hier mit dem Lesen aufhören.

Schon in der ersten Folge von Game of Thrones wird die große Bedrohung von jenseits der Mauer angekündigt. Die Weißen Wanderer bewegen sich Richtung Süden.

In Staffel 4 wird schließlich der Night King, zu Deutsch „Nachtkönig“, erstmals gezeigt. Bis zum Schluss der episch angelegten Erzählung durchbricht er die Mauer und dringt mit seiner Armee bis nach Winterfell vor.

Dort endet sein Eroberungszug bekanntermaßen und er stirbt durch die Hand von Arya Stark. Damit löst sich auch seine Armee in Luft auf. Der Night King verliert den Kampf, was einem Fan auf Reddit zufolge an einem großen Fehler liegt: Die Weißen Wanderer hätten viel mehr auf Tiere setzen sollen.

Game of Thrones kehrt bald als Strategie-Spiel zurück, in dem ihr selbst als Night King spielen könnt:

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Insektenschwärme über Winterfell

Wie lautet der Vorschlag? Der Nutzer RockyRob97 fragt die Community in seinem Reddit-Beitrag, warum sich der Night King größtenteils auf untote Menschen verlassen hat. Zwar gibt es vereinzelte Tiere, Wiedergänger wie Pferde, den untoten Drachen oder einen Bären, den Großteil der Armee machen aber Menschen aus.

RockyRob97 sieht das als Schwachstelle und schlägt vor, folgende Tiere zu erwecken und in die Armee aufzunehmen:

Ratten und Mäuse

Fliegen, Mosquitos und Wespen

Vögel

Nutztiere aus verlassenen Siedlungen

Wölfe

Fische und andere Tiere aus dem Wasser

Von jeder Art könnte der Night King Millionen erwecken und für sich kämpfen lassen. RockyRob97 argumentiert: „Ein Schwarm untoter Insekten wäre wohl gefährlicher als die Armee der Toten. Sie könnten die Verteidigungsanlagen einer Burg durchdringen, Lebensmittel verseuchen, Augen und Münder angreifen und konventionelle Kriegsführung nahezu unmöglich machen.“

Andere Nutzer aus der Community stimmen zu, zeigen aber auch Grenzen dieser Idee auf. So wären manche Tiere nicht derart weit im Norden zuhause und müssten erst auf dem Weg Richtung Süden rekrutiert werden. Genauso würden nicht alle Arten über genügend Ausdauer und körperliche Resistenzen verfügen, um den Marsch nach Winterfell zu überstehen.

Den einfachsten Grund sehen manche Fans jedoch in dem begrenzten Budget der TV-Serie. Riesige Schwärme aus Vögeln oder Insekten auf den Bildschirm zu zaubern, hätte die CGI-Kosten ordentlich in die Höhe getrieben.

Wer weiß, wie der Kampf gegen die Weißen Wanderer und ihren Anführer ausgegangen wäre, hätte dieser mehr auf tierische Unterstützung gesetzt. Glaubt ihr, es hätte ihm geholfen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Vielleicht hätten die folgenden Waffen gegen den Oberschurken geholfen: 10 legendäre Schwerter aus Game of Thrones, die den Nachtkönig erledigen könnten



