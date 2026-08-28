Das mächtigste Schwert aus Herr der Ringe hätte Sauron mühelos erledigen können, doch es war mit seinem eigenen Drama beschäftigt

In Herr der Ringe gibt es ein Schwert, das so mächtig war, dass es vermutlich sogar mit Sauron kurzen Prozess gemacht hätte. Es hatte jedoch ein düsteres Eigenleben und sorgte für allerlei Drama.

Sauron ist – genau wie Gandalf und die anderen Zauberer – ein sogenannter Maiar. Das sind göttliche Wesen, die in einer sterblichen Hülle auf Mittelerde wandeln können.

Tötet man die sterbliche Hülle eines Maiar, lebt die göttliche Seele trotzdem weiter. Ist der Maiar noch stark genug, kann er dann erneut in physischer Gestalt nach Mittelerde zurückkehren. So konnte Gandalf zum Beispiel wieder „von den Toten auferstehen“.

Einen Maiar dauerhaft auszuschalten ist also nicht gerade leicht. Nur wenige Waffen kämen dafür in Frage. Eins davon ist das dunkle Schwert Gurthang.

Video starten Mit der Legacy Edition bringt Aspyr Der Herr der Ringe: Der Krieg im Norden zurück auf moderne Plattformen Autoplay

Ein verfluchtes und sprechendes Schwert

Das Schwert Gurthang war schon aus rein materieller Sicht ziemlich besonders. Es wurde nämlich nicht aus Eisen, sondern einem glühenden Stern geschmiedet, der vom Himmel gefallen war. Das machte die Waffe ungewöhnlich robust und scharf.

Geschmiedet wurde das Schwert von dem Dunkelelben Eol. Damals trug es noch den Namen Anglachel, was so viel bedeutet wie „Eisen des brennenden Sterns“.

Was ist mit dem Schwert passiert? Anglachel, beziehungsweise Gurthang, hat eine ziemlich tragische Geschichte. Da das Schwert als verflucht galt, wurde es in einer Waffenkammer aufbewahrt. Beleg, ein Elbenkrieger, nahm es trotz Warnungen an sich.

Er zog los, um seinen besten Freund Túrin aus der Gefangenschaft zu befreien. Túrin hielt seinen Befreier jedoch für einen Ork und tötete ihn mit seiner eigenen Waffe. Daraufhin wurde das Schwert stumpf und schwarz vor Trauer.

Túrin ließ das Schwert neu schmieden und gab ihm den Namen Gurthang. Er gewann damit viele Kämpfe und töte unter anderem den Ur-Drachen Glaurung. Dieser Drache hatte seine Familie jedoch mit einem Fluch belegt, weshalb Túrin aus Versehen seine eigene Schwester heiratete.

Daraufhin beschloss er, sich das Leben zu nehmen. Er fragt sein Schwert, ob es ihn töten wolle. Absurderweise antwortet das Schwert, dass es seinen früheren Herrn Beleg gerne rächen würde. Túrin stürzt sich also in die Klinge, woraufhin das Schwert zerbricht. Die Bruchstücke sollen bis heute in seinem Grab liegen.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Die 10 gefährlichsten Wesen aus Herr der Ringe im Power-Ranking von Christoph Waldboth

Ein Schwert, das sogar Morgoth töten kann?

Die wirkliche Macht von Gurthang geht jedoch weit über bloße Materialbeschaffenheit hinaus. Hätte es Sauron also töten können, wenn man die Bruchstücke aus Túrins Grab neu geschmiedet hätte?

In einer früheren Version des Silmarillions beschreibt Tolkin die sogenannte Dagor Dagorath. Das bedeutet so viel wie „Schlacht der Schlachten“ und ist das finale Endzeit-Szenario, ähnlich wie das nordische Ragnarök. Laut einer Prophezeiung wird das Ganze so ablaufen:

Am Ende der Zeit greift Morgoth, der große Oberbösewicht, die Welt an. Helden aus der Vergangenheit kehren zurück, um ihn zu besiegen.

Einer dieser Helden, Túrin Turambar, schafft es Morgoth zu vernichten. Er stößt ihm mit dem Schwert Gurthang direkt ins Herz.

Nach dem Sieg wird die Welt zerstört und in einem neuen, makellosen Zustand neu erschaffen.

Was ist mit Sauron? Morgoth war ein sogenannter Valar. Das sind die mächtigsten göttlichen Wesen, die noch über den Maiar stehen.

Wenn das Schwert Gurthang also in der Lage sein soll, einen Valar wie Morgoth zu vernichten, kann man spekulieren, dass es auch einen deutlich schwächeren Maiar wie Sauron hätte töten können.

Das gilt allerdings nur für die Zeit, bevor Sauron den Einen Ring gefertigt hatte. Später war ein großer Teil von Saurons Leben an den Ring gebunden. Sauron zu vernichten, ohne auch den Ring zu zerstören, war also nicht mehr möglich.

Ist das Kanon? Die Prophezeiung rund um Dagor Dagorath ist heute weder in Herr der Ringe noch im Silmarillion zu finden. Die Inhalte stammen aus frühen Arbeiten von J.R.R. Tolkin, die er später nicht weiterverfolgte und auch nie fertigstellte.

Als sein Sohn Christopher Tolkien später das Silmarillion veröffentlichte, ließ er viele der unfertigen Teile weg. Streng genommen ist Dagor Dagorath also nicht Kanon. Ob J.R.R. Tolkin diese Geschichte bewusst verworfen, oder einfach nie fertig gestellt hat, werden wir wohl nie erfahren.

Die genaue Macht von Gurthang können wir zwar nicht beurteilen. Es gibt jedoch auch viele starke Waffen, die in Herr der Ringe selbst vorkommen. Sieben davon haben wir hier auf MeinMMO nach ihrer Stärke sortiert: 7 mächtige Waffen aus Herr der Ringe im Ranking, die selbst Sauron das Fürchten lehren