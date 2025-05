Neues Spiel zu Game of Thrones ist jetzt kostenlos auf Steam spielbar, freut euch aber nicht zu früh

Game of Thrones: Kingsroad hat den Early Access verlassen und kann seit dem 21. Mai 2025 kostenlos auf Steam heruntergeladen werden. Wenn man sich die Rezensionen der Spieler ansieht, solltet ihr das aber eventuell sein lassen.

Warum lohnt sich der Download nicht? Ist doch kostenlos! Das stimmt natürlich. Und Game of Thrones ist trotz der mauen letzten Staffel weiterhin ein Franchise mit Zugkraft und vielen Fans, das eine würdige Games-Umsetzung mehr als verdient hätte.

Mit Game of Thrones: Kingsroad katapultiert euch Entwickler Netmarble jedoch zurück in eine Zeit, in der desaströse Film- und Serien-Adaptionen eher die Regel denn die Ausnahme waren. Wobei das Action-Adventure-RPG durchaus seine spielerischen Vorzüge hat. Spätestens bei der Monetarisierung hört der Spaß jedoch auf – und das gilt auch für die finale Release-Version.

Weil Game of Thrones: Kingsroad nämlich einen Online-Koop hat und einen Free2Play-Zugang anbietet, möchte es von euch auf unterschiedlichste Art Geld haben. Etwa für den Fortschritt in der Story oder den Zugang zu Bossen. Für Battle-Pässe. Für die Schnellreise, und vieles mehr. Natürlich gibt’s auch unzählige Währungen im Spiel, damit am Ende niemand mehr durchblickt.

Einer der Trailer zu Game of Thrones – Kingsroad:

„Vielleicht das am aggressivsten und unethisch monetarisierte Spiel, das ich je gesehen habe“

Wie bewertet die Community die finale Launch-Version? Bereits die kostenpflichtige Early-Access-Version hatte von den Spielern viel Kritik einstecken müssen. Mit dem finalen Launch hat sich das nicht gebessert. Die Rezensionen stehen bei 63 Prozent positiv, bei mittlerweile 1.236 Bewertungen.

Hyde kritisiert auf Steam: „Vielleicht das am aggressivsten und unethisch monetarisierte Spiel, das ich je gesehen habe. Es gibt Mikrotransaktionen über Mikrotransaktionen, versteckt hinter endlosen falschen Währungen, um für alles abzukassieren.“

Romez schimpft auf Steam: „Koreanisches Pay2Win-Handyspiel, portiert auf PC mit Unreal-Engine-Marktplatz-Asset-Slop. Rechts- und Linksklick-Spam-Simulator mit 3 Fähigkeiten. Konsolen-Auto-Ziel-Kampfsystem. Meidet es wie die Pest.“

DethCometh kritisiert auch das Gameplay auf Steam: „Die Geschichte zieht einen einfach nicht in ihren Bann. Der Kampf ist generisch und altbacken. Die Bewegung fühlt sich schräg und unrund an.“

Slug kritisiert den Online-Koop auf Steam: „Was für ein tolles Multiplayer-Spiel. Nur in Dungeons kann man Koop machen …“

Aus vielen der positiven Reviews kann man indes herauslesen, dass sich Fans von Game of Thrones durchaus mit dem Bezahlmodell arrangieren können und dass sie einfach froh sind, ein Open-World-Spiel gefunden zu haben, das sie nach Westeros führt. Begleitet wird das Lob aber ganz oft von Bemerkungen wie „Es ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet“ – etwa hier auf Steam.

Unsere Empfehlung: Spart euch den Download. Investiert lieber ein paar Euro und holt euch Spiele zum kleinen Preis, die richtig gut sind. Davon gibt’s mehr als genug. Konkrete Tipps findet ihr etwa in diesem Artikel von Kollege Benedict Grothaus: Hier sind 9 Spiele auf Steam, die genauso gut sind wie AAA-Games, aber weniger kosten