Kostenloses Action-RPG zu Game of Thrones verlässt auf Steam den Early Access, doch Spieler schimpfen über die „gierige“ Monetarisierung

Game of Thrones: Kingsroad erscheint in wenigen Wochen kostenlos auf Steam. Doch Spieler warnen vor den vielen Mikrotransaktionen. Einige Spieler erklären: Es ist verblüffend, wie viele Mikrotransaktionen man in ein einfaches Spiel packen kann.

Was ist das für ein Spiel? Game of Thrones: Kingsroad wurde im März 2025 als Spiel für rund 25 Euro auf Steam veröffentlicht. Das Spiel verspricht laut Entwicklern ein „narratives Action-Adventure-RPG in Blockbuster-Qualität, das die Welt von Westeros mit außergewöhnlichem Detailreichtum und in noch nie dagewesenem Umfang zum Leben erweckt.“

Nach gut zwei Monaten erscheint das Spiel nun offiziell auf Steam und wird außerdem kostenlos. Doch die Bewertungen auf Steam sind bei rund 1.000 Bewertungen nur „Ausgeglichen“ (63 % positiv). Und das liegt vor allem an der starken Monetarisierung, die an Mobile-Titel erinnert.

Viele Inhalte hinter Mikrotransaktionen und Paywall versteckt

Was ist das Problem? Spieler berichten, dass Kingsroad auf eine bestimmte Währung setzt, die ihr benötigt, um Loot zu erhalten oder überhaupt in der Story fortzuschreiten. Spieler warnen, dass alle Inhalte wie wichtige Kämpfe oder Bosse, hinter einer Paywall stecken (via steampowered.com):

Es ist verblüffend, wie viele Mikrotransaktionen man in ein einfaches Spiel packen kann. (…) Der Fortschritt wird Kräftig durch BP gesteuert, Punkte, die man ausgeben muss, um Beute aus Missionen, Bossen usw. zu erhalten. Keine BP mehr? Kein Problem – 10 $ und Sie sind startklar – für heute. Morgen keine BP mehr – kein Problem – einfach wieder bezahlen – und wieder – und wieder. Und wenn du denkst, dass du für den Rest der Geschichte genug hast, wirst du überrascht sein. Ihr braucht 38.000 Punkte für die Storyline? Ihr ahnt es, wir verarschen euch wieder und Ihr braucht 48.000 für den Boss. Woher bekommst du die Punkte? Schau dir den Shop an – 50 $ hier … 50 $ dort und du kannst den Boss machen, der im Grunde eine PAYWALL ist.

Hinzu kommt, dass es insgesamt 14 verschiedenen Währungen im Spiel und zusätzlich zwei Battlepässe, die ihr kaufen könnt, wenn ihr voranschreiten wollt. Die Kollegen der GameStar (Paywall) erklären ebenfalls, dass das Spiel viel Potential durch die gierigen Mikrotransaktionen verschenkt.

Einige Spieler werfen dem Game auch vor, dass selbst der offizielle Release nicht mehr viel retten könne (via steamcommunity.com): Es habe in den letzten Wochen keine großen Updates gegeben und mittlerweile habe man die meisten Inhalte durchgespielt. Derzeit spielen Kingsroad ohnehin nur noch rund 200 Spieler (via steamdb.info).

