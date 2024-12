Hollywood-Legende sorgt für eines der wenigen Highlights der Game Awards, hat keine Lust auf seinen geplanten Text

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war besonders an der Laudatio? Als Harrison Ford auf die Bühne kam, standesgemäß vom berühmten „Raiders of the Lost Ark“-Thema begleitet, feierten die Gäste den Star mit stürmischem Jubel und Standing Ovations. Der Schauspieler nutzte die Gelegenheit, um Lob für Indiana Jones und der Große Kreis dazulassen, und um Troy Baker für seine Rolle als Indiana Jones neckend zu loben:

Der Auftritt von Baker und Howard brachte jedoch einen Twist mit. Ihre Aufgabe war es, den eigentlichen Laudator für den „Best Performance“-Award anzukündigen, nämlich eben jenen Harrison Ford, der in mittlerweile fünf Kinofilmen in die Rolle von Indiana Jones geschlüpft ist und mit Han Solo (Star Wars) sowie Rick Deckard (Blade Runner) weitere wichtige Figuren der Filmgeschichte ausfüllen konnte.

