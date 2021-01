Es wird allerdings noch dauern, bis es Nutzer-Geräte gibt und selbst dann wird jeder für sich entscheiden müssen, ob er so etwas auch benutzen will.

Newells Vision von den BCI ist nicht ganz so dystopisch wie in Shadowrun. Valve setzt aktuell auch eher auf „non-invasive“ Technik wie etwa Headsets, die Hirnwellen auslesen, ohne dass man gleich Schäden aufbohren muss.

Shadowrun spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Mensch und Technologie stark verschmolzen sind. Dort gibt es SimSinn-Chips und „BTLs“ (kurz für „Better Than Life“).

Was hat das mit Shadowrun zu tun? In der Welt von Shadowrun haben Menschen die „Buche im Kopf“, ein Gehirn-Computer-Interface.

Sogar Schmerzen außerhalb des eigenen, physischen Körpers könnten spürbar sein. Newell sagt: „Du könntest Leute denken lassen, dass ihnen etwas weh tut, indem du ihr Werkzeug verletzt, was in sich ein kompliziertes Thema ist.“

Eine der frühen Anwendungen, die ich erwarte, ist verbesserter Schlaf. Schlaf wird eine App, die du nutzt und bei der du sagst: ‚Oh, ich brauche so und so viel Schlaf. Ich brauche so viel REM.‘

Im neuen Interview erklärt Newell, wie genau so etwas aussehen könnte. Er spricht davon, dass die Erfahrungen mit diesen BCI, dem Hirn-Computer-Interface, viel besser sein werden als das, was Spieler jetzt durch ihre „Fleisch-Peripherie“ wahrnehmen könnten.

