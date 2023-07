Im Jahr 2022 erwarb ein Funko-Pop!-Sammler ein exklusives Figuren-Pack, doch im Juli 2023 erhielt er ein verlockendes Angebot einer Mystery-Box-Lotterie im Wert von fast 200.000 €. Nun kann eine glückliche Person diese seltenen Schätze gewinnen, indem sie lediglich 15 € investiert.

Was sind Funko-Pop!-Figuren? Funko-Pop!-Figuren sind Sammlerfiguren, die von dem Unternehmen Funko hergestellt werden. Sie stellen meist beliebte Popkultur-Persönlichkeiten dar und zeichnen sich durch ihre großen Köpfe, kleinen Körper und markanten Details aus.

Ursprünglich begann Mike Becker 1998 mit der ersten Produktion von Wackelkopf-Figuren. Im Jahr 2005 wurde das Konzept an Brian Maritotti verkauft, der dann darauf ein Lizenzgeschäft aufbaute. So entstanden die für uns heute bekannten Vinyl-Figuren.

Von Film- und TV-Charakteren über Comicfiguren bis hin zu Musikern und Sportlern umfasst das Sortiment mittlerweile über 8.500 verschiedene Figuren in Normalgröße. Das lässt viele Sammlerherzen höher schlagen.

Wie ein verschenkter Funko-Pop! durch einen unerwarteten Deal den Wert von 200.000 Euro bekam

Was sind das für Figuren? Ein besonderer Höhepunkt in der Geschichte der Funko-Pop!-Figuren sind die „Golden Ticket Funko Pop 2-Packs“. Sie stellen Charaktere aus dem Kinderbuch „Charlie und die Schokoladenfabrik“ und dessen gleichnamigen Verfilmungen dar.

Von diesen vergoldeten Figuren von Willy Wonka und einem Oompa Loompa wurden nur 10 Packs hergestellt. Sechs davon wurden an Funko-Mitarbeiter und Freunde verschenkt, während die restlichen vier in einer Verlosung an glückliche Fans gingen.

Die Verlosung der „Golden Ticket Funko Pop 2-Packs“ war inspiriert von Roald Dahls Buch und dem Film, auf dem auch die Figuren selbst basieren. Fans, die die Comic-Con besuchten, erhielten Schokoriegel, von denen nur in vier ein goldenes Ticket versteckt war. Diese glücklichen Gewinner erhielten die exklusiven 2-Packs als Belohnung.

Welchen Wert diese Packs erreichten sollten, war damals noch unklar. 2018 wurde der Wiederverkaufswert auf umgerechnet 9.000 Euro geschätzt.

Wie ging es mit einem der Packs weiter? Einer der begeisterten „Pop-Sammler“, Frank „GrailMonster“ Giaramita, war entschlossen, eine dieser seltensten Figuren zu erwerben. Er suchte online nach anderen Sammlern, doch der Erfolg blieb zunächst aus.

Schließlich fand er einen Besitzer des begehrten 2-Packs und startete einen Überzeugungsmarathon, um einen Deal zu ermöglichen. Letztendlich erwarb er die Figuren im Mai 2022 für umgerechnet ca. 91.000 Euro.

Wer besitzt die seltene Figur jetzt? Obwohl GrailMonster anfangs öffentlich verkündete, nur lange auf die Figur zu starren und diese erstmals nicht verkaufen zu wollen, entschied er sich im Juli 2023 doch anders.

Ein Angebot einer Mystery-Box-Lotterie namens „eVendHQ / Grail Game“ bot ihm einen Deal an, im Wert von 200.000 Euro. Damit erregten sie seine Aufmerksamkeit. Nach drei Wochen des Überlegens nahm er das Angebot an, fasziniert von dem Gedanken, dass jemand dieses besondere Sammlerstück in einer günstigen Mystery-Box entdecken könnte.

GrailMonster selbst, bezeichnet es als den größten Funko-Pop!-Verkauf aller Zeiten.

Das macht die Figuren so exklusiv

Welche Figuren sind wertvoll? Die Comic-Con hat sich als Quelle für einige der seltensten und teuersten Funko-Pop!-Figuren erwiesen. Exklusive Varianten, wie der holografische Darth Maul, Dumbo (mit Clowns-Farbe), der kopflose Ned Stark aus Game of Thrones und Planet Arlia Vegeta aus Dragon Ball Z, wecken das Interesse von Sammlern auf der ganzen Welt und machen die jährliche Veranstaltung zu einem Paradies für Funko-Fans.

Die Faszination der Sammler-Figuren besteht in ihrer einzigartigen Verbindung zur Popkultur und der Möglichkeit, rare und exklusive Varianten zu besitzen. Die „Golden Ticket Funko Pop 2-Packs“ von Willy Wonka und Oompa Loompa sind ein Beispiel für die Exklusivität, die diese Sammlerstücke so begehrenswert macht.

