Für die PS4 gibt es ein ungewöhnliches, aber gutes Spiel für 0,79 € im PS Store

Falls ihr auf der Suche nach einem guten Spiel seid, das besonderes Gameplay und eine tolle Story bietet, habt ihr Glück: Im PS-Store gibt es den ungewöhnlichen Indie-Hit Thomas Was Alone für unter 1 €.

Bis zum 20. Januar gibt es den Indie-Klassiker Thomas Was Alone für 0,79 € im PS-Store. Normalerweise kostet das Spiel 7,99 €.

Dieses Spiel ist bei Kritikern sehr beliebt und erzählt eine bewegende Story trotz einfacher Grafik. Auf Steam hat Thomas was Alone 93 % positive Bewertungen.

Was ist das für ein Spiel? Thomas Was Alone ist ein 2D Jump-and-Run, das bereits 2012 erschienen ist. Seitdem hat es sich zu einem echten Geheimtipp in der Indie-Szene entwickelt.

In Thomas was Alone spielt ihr mehrere Charaktere, die alle einfarbige Blöcke sind. Diese Figuren haben alle eine unterschiedliche Farbe, Größe und Persönlichkeit.

Im Lauf des Spiels lernt ihr die verschiedenen Charaktere kennen und müsst ihre Besonderheiten nutzen, um durch die Level zu kommen. Somit entsteht eine Art Gameplay, das als Solo-Koop beschrieben werden kann: Ihr wechselt zwischen den vielen Figuren und lasst sie so effektiv zusammenarbeiten.

Wie das in Bewegung aussieht, seht ihr in diesem Trailer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Worum geht es in dem Spiel? In Thomas Was Alone geht es zunächst um den kleinen, roten Block namens Thomas, der zunächst schrecklich alleine ist. Im Laufe des Spiels lernt er dann viele andere Blöcke kennen, die alle ihre eigenen Charaktereigenschaften haben.

Erzählt wird diese Geschichte von einer angenehmen Erzählerstimme. Diese ist sehr gut und schafft es, dem Spiel erstaunlich viel Emotion zu geben. Somit ist die Narrative eines der absoluten Höhepunkte dieses charmanten Plattformers.

Vor allem für den günstigen Preis ist dieses Spiel deshalb eine klare Empfehlung wert. Seid ihr auf den Geschmack gekommen? Oder kennt ihr Thomas was Alone schon? Wenn ja, wie fandet ihr das Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Weil noch ältere Spiele wohl versehentlich im PS-Store aufgetaucht sind, sind Playstation-Spieler hellhörig geworden. Warum das so ist, erfahrt ihr hier:

Ein Leak zu alten Spielen lässt die Hoffnungen der User auf einen “Game Pass” weiterhin steigen.