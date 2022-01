PS Store: 7 Spiele für PS4 und PS5 aus dem Sale, die viele oft übersehen

Letzte Chance für den Januar-Sale im PSN! Ihr habt nur noch eine Woche Zeit, um euch günstig mit zahlreichen spannenden Spielen einzudecken. Zum Abschluss findet ihr hier eine Auswahl aus insgesamt sieben Geheimtipps, die ihr bisher womöglich übersehen habt!

Der Januar-Sale im PS Store neigt sich dem Ende zu, aber nach wie vor gibt es ein umfangreiches Angebot an Spielen für die PS4 und PS5, die bis zu 75 Prozent günstiger sind. Nachdem ihr in den letzten Wochen bereits alle möglichen Top-Hits abgegriffen hat, sollen jetzt einige kleinere Geheimtipps im Fokus stehen. Denn unbekannte Titeln stehen den großen Blockbustern in Sachen Spielspaß in nichts nach!

Was ihr zum Januar-Sale wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote laufen nur noch bis zum 20. Januar 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Damit ihr euch nach dem Kauf nicht über zu wenig Spielzeit ärgert, findet ihr bei jedem Titel den Zeitaufwand laut der Webseite Howlongtobeat angegeben. So erfahrt ihr, wie lange ihr in etwa benötigt, um die Story ein einziges Mal durchzuspielen.

Das müsst ihr beachten: Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr PS4-Spiele mit einer PS5 spielen. Es gibt also keinen Grund zu verzichten, wenn ihr nur die modernere Hardware besitzt. Andersrum ist das allerdings nicht der Fall. Die Rabatte beziehen sich stets auf die Ersparnisse für alle Nutzer. Mitglieder von PS-Plus können manchmal noch zusätzlich sparen.

Disco Elysium: The Final Cut

Genre: Rollenspiel | Entwickler: ZA/UM | Release-Datum: 30. März 2021 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Disco Elysium ist ein Rollenspiel, in dem ihr als Detektiv mit Gedächtnisschwund einen Mord aufklären müsst. Das Besondere: Es gibt im gesamten Spiel keinen einzigen Kampf. Entsprechend dreht es sich wirklich ausschließlich darum, dass ihr euren Charakter verkörpert. Und wie ihr das macht, ist euch selbst überlassen. Ihr könnt beispielsweise ein analytischer Polizist sein, der Rätsel mit Köpfchen löst, ein Draufgänger, der alle Probleme mit Gewalt aus dem Weg räumt, oder aber auch ein hoffnungsloser Alkoholiker, der mit der Welt abgeschlossen hat.

Für wen lohnt sich das Spiel? Seinen Reiz zieht das Spiel nicht nur aus den zahlreichen Möglichkeiten, Rätsel zu lösen, sondern auch aus seiner Erzählung. Denn die vollvertonten Texte – und davon gibt es im Spiel eine ganze Menge – sind extrem gut geschrieben und ziehen euch in die Welt hinein. Entsprechend müsst ihr euch aber auch darauf einlassen können, dass Disco Elysium ein etwas ruhigeres Spiel ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für die Final Cut-Version von Disco Elysium müsst ihr derzeit nur noch 25,99 Euro zahlen. Ihr spart also 30 Prozent.

Maneater

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Tripwire Interactive | Release-Datum: 22. März 2020 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Maneater spielt ihr zur Abwechslung mal keinen hilflosen Menschen, sondern einen Hai. Mit den erkundet ihr eine offene Meereswelt mit ganzen sieben Regionen. Hier müsst ihr euch allerlei Gefahren erwehren und überleben, indem ihr euch auf Beutesuche begebt. Euer Ziel ist es, euch an dem Fischer zu rächen, der eure Mutter getötet hat.

Für wen lohnt sich das Spiel? Maneater ist etwas für alle Fans von Reverse-Horror. Also Spielen, in denen ihr selbst das Monster spielt und eure Gegner in Angst und Schrecken versetzt. Ebenso haben Rollenspielfans ihre Freude, die mal eine etwas andere Klasse spielen wollen. Denn im Spielverlauf könnt ihr immer neue Fähigkeiten für euren Hai freischalten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Maneater ist um 50 Prozent reduziert. Ihr zahlt aktuell nur noch 19,99 Euro statt die üblichen 39,99 Euro.

Superhot VR

Genre: Shooter | Entwickler: Superhot Team | Release-Datum: 21. Juli 2017 | Spielzeit: 2 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Superhot VR gilt als eines der besten Einstiegsspiele für VR. Aufgrund seiner simplen Spielmechanik eignet es sich ideal, wenn ihr Leuten ohne Gaming-Kenntnisse einmal VR zeigen wollt. Denn die Regeln sind schnell erklärt: Greif eine Waffe und erledige die roten Typen! Da die Zeit zudem nur dann weiterläuft, wenn ihr euch selbst bewegt, ist Superhot zudem nicht hektisch.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr PSVR besitzt, gibt es so gut wie keinen Weg an Superhot VR vorbei. Außerdem gibt es wohl kein besseres Spiel, um euch wie Neo in Matrix zu fühlen. Zwar fällt die Akrobatik weg, das Kugeln ausweichen ist jedoch ein Kernbestandteil des Spiels.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Der ganze Spaß kostet euch aktuell nur noch 12,49 Euro. Ist also direkt um die Hälfte gesenkt.

theHunter: Call of the Wild – Diamond Edition

Genre: Shooter | Entwickler: Expansive Worlds | Release-Datum: 28. September 2020 | Spielzeit: 24 Stunden

Was ist das für ein Spiel? thehunter ist ein Shooter, für den ihr etwas mehr Geduld mitbringen müsst. Denn hier geht ihr auf die Jagd und müsst manchmal ein wenig warten, bis sich eure Beute blicken lässt. Auch wild rumballern ist nicht angesagt. Immerhin wird das Wild aufgeschreckt und rennt davon, wenn ihr eure Waffe abfeuert. Entsprechend sind auch Spurensuche und Pirschen wichtige Kernpfeiler des Gameplays.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer den Nervenkitzel der Jagd erfahren will, ohne dabei echte Tiere zu gefährden, findet hier womöglich sein neues Lieblingsspiel. Doch auch wer auf Schleichspiele der etwas anderen Art steht, sollte unbedingt einen Blick riskieren. Denn hier findet ihr ein wirklich einzigartiges Spiel.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Diamond Edition enthält mit vier Reservaten, drei Waffenpacks und drei Ausrüstungspacks sowie zwei Hütten bereits einige der DLCs und kostet derzeit nur noch 32,49 Euro. Eine Ersparnis von 50 Prozent gegenüber dem normalen Preis!

Frostpunk

Genre: Survival | Entwickler: 11 bit Studios | Release-Datum: 11. Oktober 2019 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Frostpunk müsst ihr zeigen, dass ihr in der eisigen Endzeit überleben könnt. Allerdings nicht, indem ihr selbst Nahrung sucht und einen Unterschlupf baut. Stattdessen verwaltet ihr eine Stadt und müsst euch um Dinge wie Wärmeverteilung und Gesetze der Marke “Pest oder Cholera” kümmern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Frostpunk ist ein sehr melancholisches Spiel, in dem ihr vor eine ausweglose Situation gestellt werdet. Wenn ihr auf der Suche nach einer düsteren Stimmung seid, habt ihr das richtige Spiel gefunden! Ebenso eignet es sich für Fans von Aufbauspielen. Gerade dann, wenn ihr keine Truppen kommandieren wollt. Denn die harsche Umwelt ist hier euer einziger Gegner.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Complete Edition mit sämtlichen DLCs ist ganze 55 Prozent gesenkt. Statt 44,99 Euro zahlt ihr nur noch 20,24 Euro. Die Standard-Version gibt es hingegen 70 Prozent günstiger für 8,99 Euro.

Doki Doki Literature Club Plus!

Genre: Visual Novel | Entwickler: Team Salvato | Release-Datum: 30. Juni 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Statt der üblichen Beschreibung von Doki Doki Literature Club nach dem Motto “Du musst es spielen, um herauszufinden, was es ist!” gibt es hier zur Abwechslung mal eine, die es knallhart sagt: Es ist eine Visual Novel, die beliebte Anime-Klischees nimmt, um sie schließlich auf den Kopf zu stellen und zu parodieren. So. Das Rätsel ist gelöst! Das Spiel erzählt dabei die Geschichte des namenlosen Protagonisten, der dem Literaturclub an seiner Schule beitritt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Selbst wenn ihr kein Freund von Anime seid, kann sich das Spiel dank des Parodie-Faktors lohnen. Als Visual Novel müsst ihr euch jedoch darauf einstellen, viel zu lesen. Gleichzeitig setzt es auf eine sich verzweigende Geschichte, die sich anhand eurer eigenen Entscheidungen ändert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Durch einen Rabatt von 20 Prozent bekommt ihr das Spiel aktuell bereits für 9,99 Euro.

The Forgotten City

Genre: Adventure | Entwickler: Modern Storyteller | Release-Datum: 28. Juli 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Forgotten City war einst eine Mod für Skyrim, schaffte aber den Sprung zum eigenständigen Spiel. Im Zentrum der Erzählung steht hier die Beziehung zwischen den Menschen und den von ihnen geschaffenen Gesetzen. Ihr werdet hier in eine alte römische Stadt transportiert, die in einer Zeitschleife feststeckt. Sobald einer von deren Bewohnern eine Sünde begeht, werden alle bestraft und in goldene Statuen verwandelt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade Mystery-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Denn euer Ziel ist es, das große Geheimnis der Stadt sowie der mysteriösen “Goldenen Regel” zu lüften. Dafür werdet ihr zahlreiche Zeitschleifen durchwandern und so immer mehr Informationen ans Tageslicht bringen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Forgotten City ist aktuell um 30 Prozent reduziert. Dadurch zahlt ihr nur noch 20,99 Euro statt 29,99 Euro.

