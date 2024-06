Ein Mann liebt einen Anime, verhindert deshalb einen Angriff auf Menschen: „Himmel hätte dasselbe getan“

In Taiwan wäre es beinahe zu einem brutalen Massaker gekommen. Durch den Einsatz vieler Menschen konnte das Schlimmste verhindert werden. Einer der Personen ist ein riesiger Anime-Fan und hat sich nur so todesmutig dem Angreifer gestellt, weil sein Lieblingscharakter genauso gehandelt hätte.

Was ist passiert? In der Metro von Taichung in Taiwan kam es am 21. Mai 2024 zu einem schrecklichen Vorfall. Eine Person griff willkürlich mit seinem Messer an, konnte aber von 17 Anwesenden gestoppt werden. Sie griffen ihn mit Regenschirmen an und zogen an seinen Haaren (via China Times).

Durch ihren mutigen Einsatz kam es „nur“ zu vier verletzten Personen, wovon drei in das Lin-Shin-Krankenhaus eingewiesen werden mussten. Darunter befand sich auch der Angreifer, der daraufhin in Gewahrsam genommen wurde. Tote waren zum Glück nicht zu beklagen.

Neun der 17 Helden wurden im Anschluss mit einem Preis ausgezeichnet. Darunter befand sich auch Xu Ruixian, der bei seiner Ehrung ein T-Shirt mit Monster-Hunter-Aufdruck trug. Er bezeichnete sich selbst als Otaku und verriet, dass er nur so gehandelt habe, weil ein Charakter des aktuell beliebtesten Animes dasselbe getan hätte.

Anime-Fan liebt Himmel aus Frieren so sehr, dass er zum Helden wird

Wie lief die Ehrung ab? Ruixian zitierte bei seiner Ehrung den Charakter Himmel aus dem Anime Frieren. Weil Himmel im Anime so mutig war, konnte sich der Anime-Fan ein Herz fassen und den Messerangreifer abwehren:

Wenn es Himmel wäre, würde er dasselbe tun. Wenn man die Zeit zurückspulen könnte, würde ich die gleiche Entscheidung noch einmal treffen.

Außerdem wolle er klarstellen, dass Otakus oder Anime-Fans im Allgemeinen nichts Schlechtes sind. Er hoffe, dass er den schlechten Ruf nun aus der Welt schaffen könne. Es sollen keine Stereotypen geschaffen werden.

Wer ist Himmel? Himmel ist einer der wichtigsten Charaktere aus Frieren. Er bezwang zusammen mit der Elfenmagierin und einigen anderen Charakteren den Dämonenkönig. Doch zum Beginn des Animes verstarb er aufgrund seines hohen Alters.

Frieren und Himmel hatten eine respekt- und liebevolle Beziehung zueinander. Für Frieren war die Beerdigung der Moment, an dem sie begriff, dass sie Himmel nicht gut genug kennengelernt hat. Der Moment war der Auslöser für ihre neue Reise mit Fern und Stark.

Obwohl Himmel nicht mehr lebt, ist er in der ersten Staffel oft in jungen Jahren zu sehen. Frieren erinnert sich gerne an die Momente mit ihrem Kameraden zurück. Im Zusammenhang mit diesen Rückblenden wurde auch das Zitat genannt, das der tapfere Mann aus Taiwan zitierte.

Der Anime-Fan hatte die Gelegenheit genutzt, um seine Liebe zu der beliebten Serie kundzutun. Momentan befindet sich Frieren auf Platz 1 von MyAnimeList und verteidigt damit den Thron als beliebtesten Anime. Es gibt also noch mehrere Fans auf der Welt, die sein Verhalten vermutlich nachvollziehen können.