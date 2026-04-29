Freund möchte seine Partnerin überraschen, verwandelt Wohnung für Lord of Hatred in diabolischen Tatort, die Situation eskaliert offenbar

Einige Spieler bereiten sich auf den Release von heißersehnten neuen Titeln gut vor. Jetzt hat ein Diablo-Spieler seiner Freundin eine Überraschung gemacht, die die Wohnung der beiden in einen Tatort für die neue Erweiterung „Lord of Hatred“ verwandelt.

Wie sieht die Wohnung der beiden aus? Im Subreddit zu Diablo 4 teilte eine Spielerin ihre Freude über die Überraschung, die ihr Freund zum Release von Lord of Hatred vorbereitet hatte.

Mit stimmungsvollen Texten, dunkelroter, blutiger Beleuchtung und verschiedenen Requisiten wurde ihr Heim in einen diabolischen Tatort verwandelt. Neben einigen gesicherten Beweisen, wie Tarotkarten oder einem stimmungsvollen Brief, gibt es eine Indizienwand mit einer Karte von Sanktuario und einigen Verdächtigen.

Der Hauptverdacht liegt laut den Bildern auf Mephisto, dem Herrn des Hasses und Herrscher der Hölle, aber macht euch gerne selbst ein Bild des Tatorts:

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Die Community fordert den nächsten Schritt der Beziehung

Wie eskaliert der Post? Neben viel Lob für die Leistung und der Idee an den Freund gibt es natürlich auch einige Teile der Community, die eine Hochzeit fordern.

Der Reddit-User Cpt_Killtoy schreibt kurz und knapp: „Heirate diesen Mann.“ Auch andere Teile der Community hören bereits die Hochzeitsglocken läuten und schreiben Ähnliches in die Kommentare.

Die Erstellerin des Posts und glückliche Diablo-Zockerin antwortet Cpt_Killtoy, dass sie ihren Freund heiraten werde.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Es gibt sogar schon einen Verlobungsring: In einem kleinen Update unter ihrem Post zeigt die Spielerin einen Screenshot aus Diablo. Dort liegt auf dem Boden ein „Engagement-Ring“, also ein Verlobungsring, gefolgt von der Frage, ob so ein Antrag funktionieren würde.

Solltet ihr, wie einige Gamer-Dads, nicht so viel Zeit haben, gibt es einige Tipps, um eure Zeit in Diablo 4: Lord of Hatred besser einzuteilen. Besonders die neuen Systeme könnten nach einer längeren Pause Zeit in Anspruch nehmen. Hier gibt es 5 Tipps aus der Community: 5 Tipps aus der Community, um Zeit in Diablo 4: Lord of Hatred zu sparen, wenn eure „kleinen Dämonen“ die Freizeit auffressen