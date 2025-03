Über 150 Wege, das Spiel zu zerstören – FragPunk ist der Shooter des Jahres!

“Och nee, nicht schon wieder ein neuer, kunterbunter Hero-Shooter” geht euch beim Anblick von FragPunk sicherlich durch den Kopf. Und tatsächlich sieht der neue Free2Play-5vs5-Shooter von Bad Guitar Studio wie der x-te Klon von Valorant, Overwatch oder Apex Legends aus.

Doch gerade hier solltet ihr nicht auf euer Bauchgefühl hören und dem Spiel eine Chance geben. Denn das Game hat das Zeug zum Shooter des Jahres und war bereits im Steam Next Fest Ende 2024 unter den meistgespielten Games.

Denn wo andere Shooter oft “nur” mit solidem Gameplay daherkommen und kaum echte Innovation bieten, dreht FragPunk das kreative Chaos auf 11 und setzt noch einen drauf.

Hier gibt’s übrigens einen Trailer zu FragPunk.

Kreatives Chaos statt Shooter-Einheitsbrei!

So mischt FragPunk das Shooter-Genre auf: FragPunk macht dem “Punk” im Namen alle Ehre und pfeift auf Regeln. Statt der üblichen, festgefahrener Meta-Strategien und langweiligen Standard-Loadouts bekommt ihr pures Chaos, Kreativität und völlig unvorhersehbare, kurze Matches.

Hier wird nicht nur wild um sich geschossen, hier werden dank spezieller “Shard Cards” die Spielregeln selbst zerballert. Dank sich ständig ändernder Spielregeln fühlt sich jede Runde komplett anders an!

Die Shard Cards machen jede Runde komplett anders und spannend.

Diese Karten, von denen ihr eine Anzahl vor dem Spiel erhaltet, können jederzeit aktiviert werden. Dann lösen sie einen Effekt aus, der das ganze Spiel umkrempelt.

Doch wie genau funktioniert dieses abgedrehte Gameplay? Und warum ist FragPunk so viel mehr als nur albernes Chaos? In den folgenden Absätzen erfahrt ihr mehr zu den einzigartigen Features von FragPunk.

Shard Cards – Wenn Shooter-Regeln einfach nicht existieren

Vergesst die immer gleichen Perks oder vorgefertigte 08-15-Loadouts. In FragPunk könnt ihr mit Shard Cards das komplette Spiel auf den Kopf stellen: Wann immer ihr wollt!

Doch wie funktioniert das? Jede Runde beginnt mit einer Abstimmung, bei der euer Team eine zufällige Auswahl aus über 150 dieser Shard Cards bekommt. Diese Karten könnt ihr dann wie Items in der Runde plötzlich “zünden” und dann lösen sie den jeweiligen Effekt aus.

Ihr könnt euch da jetzt nix drunter vorstellen? Kein Problem, hier sind ein paar der verrücktesten Shard Cards in FragPunk:

Friendly Fire, aber echt! Trefft eure Teammates, um ihre Feuerrate & Geschwindigkeit zu erhöhen . Seht es als Motivation!

Trefft eure Teammates, um ihre . Seht es als Motivation! Wir brauchen Eier! Geht in die Hocke, legt ein Ei und esst es, um Lebenspunkte zu regenerieren!

Geht in die Hocke, legt ein Ei und esst es, um Lebenspunkte zu regenerieren! Riesenkopf-Modus: Alle Charaktere bekommen gigantische Köpfe , perfekt für Headshots! Das Ganzer gibt’s übrigens auch in einer Mini-Kopf-Variante.

Alle Charaktere bekommen , perfekt für Headshots! Das Ganzer gibt’s übrigens auch in einer Mini-Kopf-Variante. Zombokalypse! Erledigte Gegner kehren als Untote zurück und attackieren das eigene Team.

Erledigte Gegner kehren und attackieren das eigene Team. Schwerkraft, Schmerkraft: Plötzlich dreht sich die Gravitation und ihr rennt an der Decke.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Denn neben absurdem Spaß und Chaos gibt es dank diesen wahnwitzigen Anpassungen keine langweiligen „Meta-Strategien“ mehr. Denn jede Runde bringt eine völlig neue Dynamik ins Spiel und ist völlig unvorhersehbar.

Mit Riesenköpfen sind Gegner leichter mit Headshots zu killen.

In einer Runde habt ihr plötzlich abprallende Geschosse, die Gegner hinter Deckung kalt erwischen können.

In anderen Runden wiederum wird euer Kopf unverwundbar oder könnt in der Luft schweben. Das ermöglicht jedes Mal völlig andere Taktiken und verhindert so Eintönigkeit und Routinen.

Lancers – Die vielfältigen Helden von FragPunk

In FragPunk schlüpft ihr in die Rollen von Lancers, so heißen hier die Helden. Jeder Lancer verfügt über eine Auswahl an Skills. Hier sind einige ausgewählte Lancer und ihre Eigenschaften:

Hollowpoint : Eine Elite-Scharfschützin, ausgestattet mit einem elektromagnetischen Scharfschützengewehr und Tracking.

: Eine Elite-Scharfschützin, ausgestattet mit einem elektromagnetischen Scharfschützengewehr und Tracking. Kismet : Diese Kämpferin kann unsichtbar und unverwundbar werden und hat so taktische Vorteile.

: Diese Kämpferin kann unsichtbar und unverwundbar werden und hat so taktische Vorteile. Corona : Ein Pyromane, der besonders schnell ist und Gegner blendet.

: Ein Pyromane, der besonders schnell ist und Gegner blendet. Axon : Dieser Lancer ist der Punk in FragPunk und nutzt seine Gitarre als Schrotflinte.

: Dieser Lancer ist der Punk in FragPunk und nutzt seine Gitarre als Schrotflinte. Chum: Dieser Lancer hat einen steinernen Fisch namens Chomper als Begleiter.

In FragPunk gibt es eine Menge abgedrehter Charaktere.

Die Vielfalt an Helden ermöglicht es euch, einen Lancer zu wählen, der eurem bevorzugten Spielstil entspricht. Sei es kompromisslose Offensive, taktische Defensive oder Unterstützung. Zusammen mit den Shard Cards ergeben sich hier unzählige Kombinationen!

Noch mehr coole Features von FragPunk

FragPunk hebt sich nicht nur durch seine unvorhersehbaren Shard Cards, sondern auch durch andere Features vom Rest des Genres ab.

Waffen für alle, aber nicht für immer

Das beginnt mit der Waffenauswahl. Anders, als beispielsweise bei Counter Strike kauft ihr Waffen nicht von vorher verdienten Geld.

Vielmehr könnt ihr jede Waffe auswählen, aber wenn ihr damit draufgeht, ist die Wumme weg. Nur durch bestimmte Shard Cards kann sich das nochmal ändern. Außerdem habt ihr nur 2 Waffen in jeder Kategorie, bevor die Seiten gewechselt werden. Plant also gut, wann und ob ihr eure bevorzugte Waffe einsetzt und seht zu, dass ihr mit verschiedenen Knarren gut umgeht.

Das 1vs1-Duell – Der Showdown der Champions

Ein weiteres einzigartiges Feature von FragPunk ist das 1vs1-Duell. Das setzt ein, wenn es keinen klaren Sieger am Ende gibt.

Das passiert, wenn es unentschieden steht: Sobald eine Runde in einem Gleichstand endet, startet die Duel-Phase. Hier treten zwei Spieler direkt gegeneinander an. Denkt hier einfach an ein Elfmeterschießen beim Fußball!

Kommt es zu keinem klaren Ergebnis, so entscheidet ein klassisches Duell um den Sieg!

Wer daran besonders viel Freude hat, kann Duell auch als eigenen Spielmodus spielen und so diese wertvolle Spielmechanik trainieren.

Diese “Showdown-Mechanik” bringt zusätzliche Spannung und Dynamik in jede Partie, denn ein einziger Spieler kann durch sein Können am Ende doch noch das Blatt für sein Team wenden.

Ihr seht also, FragPunk ist weit mehr, als der nächste, bunte Standard-Shooter. Vielmehr bekommt ihr hier ein durchdachtes kleines Meisterwerk an neuen, unverbrauchten Ideen, die das Zeug zum Shooter-Hit 2025 haben. Ladet euch also noch heute FragPunk herunter. Es kostet ja auch nix!