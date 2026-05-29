Forza Horizon 6 Festival Playlist Herbst Season – Mit diesem Guide schafft ihr alle Herausforderungen

In Forza Horizon 6 ist die Festival-Playlist für die Herbst-Season gestartet. Wir zeigen euch auf MeinMMO, wie ihr die verschiedenen Herausforderungen entspannt abschließen könnt.

Was bietet die Festival-Playlist? Mit der Festival Playlist startet wie im Vorgänger auch eine Reihe von Herausforderungen, die euch mit starken und limitierten Belohnungen beschenken. Oft verlangen sie von euch den Abschluss diverser Rennen oder Aktivitäten in der Open-World.

Für Profi-Rennfahrer sind diese Aufgaben entspannt zu lösen, doch solltet ihr öfter an derselben Herausforderung scheitern, kann es sinnvoll sein, Empfehlungen aus der Community anzunehmen – vor allem, wenn es um das Tuning von Autos geht. Oft gibt es kostengünstige Lösungen, und welche davon lohnenswert sind, zeigen wir euch hier in unserem Guide.

Wöchentliche Herausforderung

Bei den Weekly Challenges gibt es vier Herausforderungen, die ihr nacheinander abschließen müsst. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr sie schnell und ohne großen Stress angehen könnt.

Besitzt und fahrt den Nissan Silvia K’s (1989)

Der Nissan Silvia ist ein vergleichsweise günstiges Auto. Kauft es für 40.000 Coins, setzt euch hinein und fahrt kurz eine Runde. Dann ist die Aufgabe erledigt. Wahrscheinlich müsst ihr das Auto nicht mal kaufen, da ihr es direkt zu Beginn der Kampagne bekommt. Dieses müsst ihr also nur noch entsprechend tunen.

Verdient 3 Sterne in Drift-Zonen im 1889er Nissan Silvia K’s

Bei dieser Challenge müsst ihr eure Drift-Skills unter Beweis stellen. Modifiziert euer Auto also am besten mit entsprechenden Drift-Komponenten. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, die notwendige Punktzahl abzuschließen, nutzt das folgende Tuning:

165 386 512

Solltet ihr immer noch Probleme haben, die nötige Punktzahl zu erreichen, versucht die Driftzone am Kawazu-Nanadaru-Loop-Bridge. Fahrt idealerweise mit Schwung von oben auf die Brücke und driftet den Kreisel hinunter.

Gewinnt ein Streckenrennen mit dem 1889er Nissan Silvia K’s

Beim nächsten Schritt der wöchentlichen Herausforderung müsst ihr irgendein Streckenrennen mit dem Silvia gewinnen. Hierzu solltet ihr, wenn möglich, das Drift-Setup wegstecken und stattdessen auf ein Tuning setzen, mit dem ihr euch auf Asphalt gegen eure Kontrahenten beweisen könnt.

Wir haben hierfür etwa auf das folgende Setup gesetzt:

146 876 503

Schließt 2 Läufe beim Festival-Kilometer-Drag-Treffen ab

Reist zum Festival-Kilometer und absolviert einfach 2 Drag-Rennen. Ihr müsst nicht gewinnen und benötigt auch keinen Kontrahenten. Ihr müsst sie nur vollständig fahren. Wichtig: Es handelt sich um das Drag-Rennen im Free-Roam, also nicht das instanzierte Drag-Rennen, das ihr dort starten könnt.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Saisonaler Job – Tokyo-Essensauslieferung

Eure Aufgabe ist es, in Tokyo eine Essensauslieferung abzuschließen. Fahrt hierzu einfach zu dem auf der Karte markierten Marker und nehmt den Job an. Ihr müsst eine vollständige Schicht beenden. Diese Herausforderung ist schnell und leicht absolviert.

Fotoherausforderung

Hier müsst ihr den Tokyo-Tower fotografieren. Diesen findet ihr – es sollte niemanden überraschen – in Tokyo. Es ist der große, rote Turm.

Tipp: Ihr müsstet auf der Map, wenn ihr nach Festival-Aktivitäten sortiert, innerhalb Tokyos eine Essensauslieferung als Aufgabe sehen. Wenn ihr zu dieser schnellreist, solltet ihr den Tokyo-Tower wenige Meter neben euch finden.

Schatzsuche

Der Schatz ist auf dem Golfplatz in der Region Minamino, in der Nähe des Trailblazers „Auf Augenhöhe“, den ihr im Rahmen der Festival-Playlist Herbst abschließen müsst. Den genauen Standort könnt ihr unserem Screenshot der Map entnehmen.

Saisonmeisterschaften

Es gibt wieder eine Reihe von Seasonal Championships, die aus drei Rennen bestehen, und die ihr gewinnen müsst.

Auf der Strecke

Warum in die Ferne schweifen

Landleben

Solltet ihr Probleme haben, die Rennen zu gewinnen, stellt die Schwierigkeit im Free-Roam runter – also noch vor dem Rennstart. Das könnte helfen. Die Schwierigkeit der Championchips ist von eurer im Vorhinein eingestellten Stufe abhängig.

Saisonale PR-Stunts

Die PR-Stunts können etwas kniffliger sein, vor allem, da ihr immer ein japanisches Auto auf der Stufe B mit einer maximalen Wertung von 600 nutzen müsst. Wir geben euch deshalb ein Auto und ein Tuning pro Stunt an die Hand, mit dem wir die jeweilige Aktivität geschafft haben. Dabei haben wir jedoch nicht darauf geachtet, möglichst sparsam zu sein oder immer dasselbe Auto zu verwenden.

Gefahrenschild – Highway-Sprung

Der Highway-Sprung kann etwas kompliziert sein. Ihr müsst beim Anlauf (idealerweise aus der Kurve heraus) ordentlich Geschwindigkeit aufbauen. Mit dem Subaru Brat GL (1980) und dem hier vorgeschlagenen Tuning solltet ihr jedoch schnell genug sein.

Subaru BRAT GL (1980)

307 342 106

Blitzerzone – Waldgerade

Von den Autos, die wir getestet haben, haben der Honda 2000 und der Toyota GR86 die Herausforderung am zuverlässigsten absolviert. Für den Toyota nutzten wir dabei das folgende Tuning aus der Community:

Toyota GR86 (2022)

Code: 302 087 287

Tipp: Die Strecke hat eine leichte Steigung. Fangt oben an und nehmt dort kräftig Schwung, sodass ihr eure Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Anfangsgeraden hochtreiben könnt. Die letzte Kurve könnt ihr zudem leicht abseits der Straße abkürzen, ohne dass die Herausforderung scheitert, solltet ihr trotz Tuning-Setup Probleme haben.

Trailblazer

Den Trailblazer haben wir problemlos mit verschiedenen Fahrzeugen absolviert. Es ist der leichteste PR-Stunt. Ihr könnt hierfür etwa die bereits getunten Fahrzeuge versuchen. Besonders mit dem Subaru Brat sollte die Herausforderung kein Problem sein.

Touge-Showdown

Ihr müsst einen Touge-Showdown mit irgendeinem Mazda abschließen. Welchen Touge und welchen Mazda ihr fahrt und ob ihr gewinnt oder verliert, ist dabei egal. Euer Mazda muss allerdings die Stufe S1 sein, damit ihr ihn für das Rennen auswählen könnt.

Um an einem Showdown teilzunehmen, geht auf: Menü -> Online -> Horizon Play! -> Touge-Showdown

Apropos Touge: Falls ihr das wohl bekannteste Touge-Fahrzeug im Spiel haben wollt und wie Takumi Fujiwara aus dem Anime/ Manga Initial D den Mount Haruna hinunterrasen wollt, erfahrt ihr in diesem Artikel auf MeinMMO, wie ihr seinen legendären Eight-Six bekommt: Forza Horizon 6: So bekommt ihr den Toyota AE86 FE