Bedenkt, dass eure Gegner auch hinter den Spinnweben her sein könnten. Ihr solltet also schnell sein, denn wenn sie schon zerstört wurden, sind sie für diese Runde endgültig weg.

Wo müsst ihr suchen? Die Spinnweben befinden sich verteilt im großen Gebäude. Ihr solltet genauer auf Raumecken und Stahlrahmen achten, denn dort sind sie zu finden. In dem Gebäude ist es sehr dunkel und so passiert es schnell, dass man die Spinnweben übersieht.

The Authority ist nicht schwer zu finden, denn es handelt sich dabei, um einen benannten Ort auf der Map. Das Gebäude, in dem ihr die Spinnweben zerstören sollt, erhielt gemeinsam mit anderen Orten zum Start von Season 3 eine Umwandlung .

Was ist das für eine Aufgabe? In Fortnite scheint es zur Vorbereitung der Halloween-Zeit langsam gruselig auf der Map zu werden. In der 7. Woche von Season 4 werdet ihr nämlich zu The Authority geschickt, um Spinnweben zu entfernen.

In Fortnite: Battle Royale sollt ihr Spinnweben bei The Authority zerstören. Das ist Teil der Challenges der 7. Woche von Season 4 – Kapitel 2. Wir zeigen euch die Fundorte im Gebäude.

