Fortnite Season 4 – Kapitel 2 brachte einige Superhelden als Skins ins Spiel. Doch der YouTuber LazarBeam erklärt nun 3 davon für Pay2Win, weil ihre Fähigkeiten und ihr Aussehen einen Vorteil schaffen. Das zeigt er in einem Video.

Was sind das für Skins? In Kollaboration mit Marvel brachte Epic verschiedene Superhelden aus dessen Universum zu Fortnite. Sogar der Battle-Pass der Season 4 besteht aus lauter Marvel-Charakteren. Andere Outfits erscheinen im Item-Shop und können separat erworben werden.

Doch genau das Aussehen einiger Marvel-Skins soll laut einem YouTuber Pay2Win sein.

Was ist Pay2Win? Von Pay2Win spricht man, wenn ein Spieler Geld bezahlt, um einen Vorteil im Spiel zu erhalten. Dies kann in verschiedenen Bereichen eines Spiels auftreten. Bei Fortnite wird eigentlich klar im Item-Shop angegeben, dass es sich bei den erwerblichen Skins und Accessoires nur um kosmetische Gegenstände handelt, die keinen Vorteil im Spiel schaffen sollen.

Neue Skins können einen Vorteil verschaffen

Warum sollen genau diese Skins Pay2Win sein? Der YouTuber LazarBeam zeigt in einem Video, welchen Vorteil die 3 Skins Groot, Mystique und Silver Surfer haben können, wenn man diese richtig einsetzt.

Dabei geht es vor allem um die Fähigkeit, sich in der Fortnite-Welt zu tarnen. Die Skins können also mit ihrer Umgebung verschmelzen und den Spieler so „unsichtbar“ machen. Bei Mystique soll ihre Fähigkeit, sich in jeden Skin zu verwandeln, dafür sorgen, dass sie sich unter KI-Bots mischen kann.

Wie der YouTuber sagt: „Es ist erstaunlich, was man in Fortnite machen kann, wenn man Geld ausgibt“. Deshalb spricht er hier von Pay2Win.

Wie funktioniert die Taktik bei Mystique? Bei diesem Skin nutzt der YouTuber den eingebauten Emote, mit dem sich Mystique in jeden Skin verwandeln kann, den sie vor der Verwandlung eliminiert hat.

Damit das Ganze aber zum Vorteil wird, wendet er dies bei den KI-Bots an, die auf der Map verteilt sind. Dann mischt er sich darunter und tut so, als wäre er ein Bot. Seine Gegner erwarten dann keinen „starken“ Gegner und spielen eher unvorsichtig.

LazarBeam mischt sich unter die Bots und fällt nicht auf

Das ist aber nicht die einzige Superhelden-Fähigkeit, die ihr im Spiel nutzen könnt. Dafür müsst ihr aber zuerst Mini-Bosse erledigen:

Wie funktioniert die Taktik bei Silver Surfer und Groot? Bei diesen beiden Skins geht es um ihr eigenes Aussehen, mit dem sie sich bei verschiedenen Orten tarnen können. Silver Surfer ist auf eine Tarnung bei der silbernen Statue von Doctor Doom beschränkt.

Groot kann sich leichter bei Bäumen verstecken, da er ein Baum-ähnliches Aussehen hat. Nutzt man diese also am richtigen Ort, kann man sich verstecken und seine Gegner aus dem Nichts überraschen.



Hier sieht man wie der YouTuber jeweils beide Tarnungen anwendete

Mit Groot gewann der YouTuber dann zum Schluss dann wirklich eine Runde, weil er bis in die Top 5 nicht von seinen Gegnern entdeckt wurde.

So war es auch bei den Karton-Skins der Fall, die von YouTube-Kollegen Muselk als Pay2Win abgestempelt wurden. Sie konnten sich perfekt in die Fortnite-Welt einfügen und sorgten dann für einigen Schrecken, die andere Spieler aus dem Konzept brachten.