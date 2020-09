Fortnite: Findet Wolverines Trophäe in Dirty Docks für coole Belohnung

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das für eine Aufgabe? In Fortnite ist Season 4 gestartet und dazu gab es einen neuen Battle-Pass, der mit Marvel-Superhelden gefüllt ist . Dazu gehört auch der „geheime Skin“ Wolverine.

In Fortnite sollt ihr Wolverines Trophäe finden, um euch eine coole Belohnung freizuschalten. Denn im Spiel ist Season 4 gestartet und hat die Marvel-Superhelden in die Fortnite-Welt gebracht. Wir zeigen euch, wo sich die Trophäe befindet.

