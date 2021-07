Fortnite Woche 4 Herausforderung: So findet ihr die Hinweise auf der Farm

Für den zweiten Hinweis müsst ihr zum roten Bauernhof gehen und euch leicht rechts halten. Dort findet ihr einige Tannen, in der Nähe einer Klippe. Bei den beiden am tiefsten liegenden Bäumen findet ihr den zweiten Hinweis.

An diesen Orten findet ihr die Hinweise: Der erste befindet sich in der Nähe eines roten Traktors vor dem Haus von Farmer Steel. Er ist leicht zu erkennen, da er sich neben zwei Strohballen befindet.

Die Hinweise befinden sich am Rande der Farm und nicht direkt innerhalb des Geheges. Ihr müsst insgesamt vier Hinweise finden, die an einem Lupensymbol zu erkennen sind.

Was ist das für eine Aufgabe? Für diese Herausforderung müsst ihr eine Reihe von Hinweisen finden, die auf der Farm in der Nähe des Corny-Komplexes verstreut sind.

In dieser Woche müsst ihr bei Fortnite in einer neuen Herausforderung die Steel-Farm nach Hinweisen durchsuchen. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und wie ihr die EP für den Battle Pass bekommt.

