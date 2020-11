Fortnite: So bekommt ihr den neuen Venom-Skin, noch bevor er im Shop erscheint

Was müsst ihr machen? Wollt ihr am Cup teilnehmen, dann könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass ihr wieder ein paar Bedingungen erfüllen müsst.

Wann findet der Cup statt? Der Venom-Cup wird am 18. November 2020 stattfinden. So wird es in Fortnite angekündigt. Das große Finale der Marvel Super Series wird dann am 21. November 2020 erfolgen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Nun soll schon der nächste Cup stattfinden und als Belohnung teaserte Epic einen Skin, der stark an den Bösewicht Venom erinnert (via Twitter ). Obwohl der Skin auf dem Bild noch nicht deutlich zu erkennen ist, konnten Dataminer das ganze Outfit schon leaken:

Was ist für ein Skin? In Fortnite finden verschiedene Turniere aus der Marvel Knockout: Super Series statt. Als Belohnung kriegen Spieler immer einen besonderen Marvel-Skin. Gestartet ist die Serie mit dem Daredevil-Cup, bei dem man sich den Daredevil-Skin freischalten konnte .

In Fortnite: Battle Royale wird wohl schon bald Venom als Skin erscheinen. Epic hatte dies schon angeteasert. Der Skin scheint wohl die nächste Belohnung für den Marvel-Cup zu werden. Wir zeigen euch, was ihr dazu wissen müsst.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 1 = drei

Insert

You are going to send email to