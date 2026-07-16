Fortnite: Server sind down – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 41.20 im Live-Ticker

10:37 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag! Hier kommt ein neues Batmobil für euch!

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10:35 Uhr

Shiina hat für euch auch ein schickes Showcase mit allen 10 Skins, 6 Sidekicks und mehr zusammengestellt:

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10:33 Uhr

Mit Fortnite x Spiderman Brand New Day kommt eine neue Kollab mit coolen Skins:

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10:29 Uhr

Hier einmal alle Skins und Anpassungen, die bisher geleakt wurden, im Überblick:

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10:26 Uhr

Shiina hat einmal neue Sprites für euch:

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Ich muss ja sagen, die Ente find ich super – ihr auch?

10:23 Uhr

Laut HYPEX könnt ihr Batman bald auch als NPC antreffen:

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10:21 Uhr

Haltet euch fest! Patrick Star aus Spongebob wird neuer Sidekick!

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10:19 Uhr

Mögt ihr Schach? Dann hat HYPEX hier ein neues Bundle für euch:

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10:13 Uhr

Der neue Sidekick-Ladescreen sieht ja mega knuffig aus, oder?

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10:06 Uhr

Shiina hat ganz zuverlässig auch einen groben Überblick über die kommenden Inhalte für euch als frischen Leak:

Neues DC Sommer Event

DC Skins, Batcave, Mythic, Bosses

The Odyssey Collab

Potential Festival Artist Teaser

Batman, Seven, Air Sprites

SpongeBob Ice Spice Collab

Eventuell Spider-Man Mythics Info

Neues Galaxy Skin

David Beckham

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10:00 Uhr

Die Server sind down und die ersten Infos sickern durch. Hier seht ihr die neuen Beach-Outfits der DC-Charaktere:

09:50 Uhr

Guten Morgen! Gleich geht es los! Das Matchmaking ist bereits beendet, ihr könnt also, bis die Server wieder online sind, nicht mehr spielen.



Wenn es so läuft wie bekannt, könnt ihr voraussichtlich ab 12 oder 13 Uhr wieder ungehemmt zocken. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, sollte es kürzer oder länger werden.