Fortnite: Server sind down – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 41.20 im Live-Ticker

Die Server von Fortnite werden heute, am Donnerstag, dem 16. Juli 2026, für einen Patch heruntergefahren. Wir sind für euch live dabei und versorgen euch mit den spannendsten Infos zu Leaks und Serverstatus.
Heute ist wieder eure Geduld gefragt, denn Fortnite erhält ein frisches Update auf Version 41.20 und bringt allerlei Neuerungen ins Spiel. Dafür werden allerdings die Server heruntergefahren und ihr könnt eine Weile nicht ins Spiel.
Damit ihr wisst, wann ihr wieder zocken könnt und welche Neuerungen euch dann erwarten, sind wir für euch mit dem Live-Ticker am Start und sammeln alles Wichtige für euch, damit ihr up-to-date seid. Sobald es Patch Notes gibt, findet ihr sie ebenfalls hier.
Live-Ticker: Alle Infos zum Serverstatus, Leaks, Patch Notes und mehr für Fortnite 41.20
Donnerstag, 16.07.2026
10:37 Uhr
Es geht Schlag auf Schlag! Hier kommt ein neues Batmobil für euch!
10:35 Uhr
Shiina hat für euch auch ein schickes Showcase mit allen 10 Skins, 6 Sidekicks und mehr zusammengestellt:
10:33 Uhr
Mit Fortnite x Spiderman Brand New Day kommt eine neue Kollab mit coolen Skins:
10:29 Uhr
Hier einmal alle Skins und Anpassungen, die bisher geleakt wurden, im Überblick:
10:26 Uhr
Shiina hat einmal neue Sprites für euch:
Ich muss ja sagen, die Ente find ich super – ihr auch?
10:23 Uhr
Laut HYPEX könnt ihr Batman bald auch als NPC antreffen:
10:21 Uhr
Haltet euch fest! Patrick Star aus Spongebob wird neuer Sidekick!
10:19 Uhr
Mögt ihr Schach? Dann hat HYPEX hier ein neues Bundle für euch:
10:13 Uhr
Der neue Sidekick-Ladescreen sieht ja mega knuffig aus, oder?
10:06 Uhr
Shiina hat ganz zuverlässig auch einen groben Überblick über die kommenden Inhalte für euch als frischen Leak:
- Neues DC Sommer Event
- DC Skins, Batcave, Mythic, Bosses
- The Odyssey Collab
- Potential Festival Artist Teaser
- Batman, Seven, Air Sprites
- SpongeBob Ice Spice Collab
- Eventuell Spider-Man Mythics Info
- Neues Galaxy Skin
- David Beckham
10:00 Uhr
Die Server sind down und die ersten Infos sickern durch. Hier seht ihr die neuen Beach-Outfits der DC-Charaktere:
09:50 Uhr
Guten Morgen! Gleich geht es los! Das Matchmaking ist bereits beendet, ihr könnt also, bis die Server wieder online sind, nicht mehr spielen.
Wenn es so läuft wie bekannt, könnt ihr voraussichtlich ab 12 oder 13 Uhr wieder ungehemmt zocken. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, sollte es kürzer oder länger werden.
Alle wichtigen Infos zur Downtime und den neuen Inhalten in Kürze
- Wann gehen die Server offline? Am 16. Juli 2026, voraussichtlich ab 10 Uhr. Kurze Zeit vorher, meist circa 30 Minuten vorher, wird das Matchmaking abgeschaltet und ihr könnt nicht mehr rein.
- Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Bei den meisten Updates könnt ihr nach circa 2 – 3 Stunden wieder ins Spiel. Die Server sollten also gegen 12 oder 13 Uhr wieder online sein.
- Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates online und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.
Welche Inhalte soll es geben? Zum einen startet das Sommerevent in Fortnite mit dem Namen „Hot Bat Summer“. Zusätzlich wird es eine Kollaboration mit dem neuen Film Odyssey von Christopher Nolan geben, bei der ihr euch passende Skins sichern könnt. Auch einige neue Sprites soll es mit Batman, Seven und Air geben.
Welche Inhalte wollt ihr im Update sehen? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!
Wir sind beim Serverdown für euch mit Argusaugen unterwegs und versorgen euch mit frischen Infos zu den neuen Inhalten, sobald sie auftauchen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen
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