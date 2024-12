Fortnite: Server sind offline – Alles zum Update 33.10: Server Status und Leaks im Live-Ticker

In Fortnite wird heute, am Dienstag, dem 10. Dezember 2024, das neue Update aktiviert. Alle Infos zu Patch 33.10 findet ihr hier.

10:39 Uhr Es soll neue kosmetische Kategorien geben, die wahrscheinlich für den neuen Skin von Messi gedacht sind: 10:20 Uhr Laut Leakern sollen einige neue Skins durch das Update in Fortnite erscheinen, dazu gehört Messi und ein weihnachtlicher Skin von Snoop Dogg. (via x.com) 10:09 Uhr Die Server sind jetzt offline, doch das Update könnt ihr schon herunterladen. Dieses beträgt auf der PS5 12,180 GB. Leaks sollten auch bald folgen. 09:41 Uhr Guten Morgen! Der Server Down hat schon begonnen. Die Spielersuche wurde deaktiviert und um 10:00 Uhr deutscher Zeit folgt die gesamte Abschaltung. Macht euch also bereit.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 10. Dezember 2024 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Bereits 30 Minuten zuvor wird das Matchmaking deaktiviert (via x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um einen eher größeren Patch. Es könnte also sein, dass der Server Down bis zu einer Stunde dauert. Sollten Komplikationen auftreten, könnte sich dies verlängern.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates vor und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Fortnite: Patch 33.10 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf X.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen:

Neuer FPS 5V5 Modus

Neues Update für LEGO-Fortnite

Neue Kollaborationen

Rückkehr der DC-Skins

Updates zu Cyberpunk, Avatar und Cars

Kostenlose Skins

Rückkehr von Kollaborationen

Neue Leaks zum Winterfest 2024

Neues Items/Feature für Battle Royale

Juice WRLD „Lucid Dreams“-Emote

Neues Update zum Text-Chat

Update zu Fortnite-OG-Ranked-Play

Großes LEGO-Odyssey-Update

Neuer LEGO-Pass

Fortnite „Platinum“-Update zu Festival

und mehr!

Da der Server Down bald beginnt, werden wir euch mit den wichtigsten Leaks in unserem Live-Ticker versorgen. Bleibt also dran. Mehr Infos zum kommenden Counter-Strike-Modus findet ihr hier: Fortnite bringt in wenigen Tagen einen neuen Spielmodus, der aussieht wie ein Klon von Counter-Strike