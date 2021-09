In Fortnite gehen heute, am 28. September, die Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android) down. Die Downtime wird genutzt um das neue Update 18.10 aufzuspielen. Alle Änderungen werden wir von MeinMMO hier zusammenfassen.

Was passiert heute in Fortnite? Ein Update wurde schon vor einer Woche durch Twitter angekündigt. Dort ging Epic Games auf wichtige Änderungen bezüglich des XP-Systems ein. Man werde sich bemühen eine gute Lösung zu finden, damit sich das momentane XP-System nicht mehr nach einem Höllengrind anfühlt.

Damit ihr das nicht verpasst, aktualisieren wir von MeinMMO den Artikel für euch, damit ihr immer auf dem neusten Stand seid.

Fortnite-Server gehen in Downtime – wann und wie lange?

Downtime am Vormittag: Die Server werden um 10 Uhr unserer Zeit heruntergefahren um Update 18.10 auszurollen. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 09:30 Uhr nicht mehr spielen.

Wann könnt ihr wieder spielen? Die Server sind dann eine ganze Stange lang offline und das Spielen ist nicht mehr möglich, die Downtime wird voraussichtlich zwischen 30 Minuten und 2 Stunden betragen. Das haben die Updates der vergangenen Wochen gezeigt.

Natürlich kann es bei solchen Arbeiten immer auch zu technischen Problemen und Verzögerungen kommen. Falls es zu Komplikationen kommen sollte, werden wir euch davon berichten.

Wann kommen die Patch Notes? Im Normalfall veröffentlicht Epic Games wenig bis gar keine Informationen über die Update-Änderungen im Battle-Royale-Modus. Diese werden oft von der Community selbst gefunden.

Kommen jedoch wichtige Änderungen ergänzen wir diesen Artikel ebenfalls für euch.

Welche neuen Inhalte bringt Update 18.10?

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Wir können uns bezüglich der Änderungen noch nicht ganz sicher sein, doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Mit diesen Änderungen könnt ihr womöglich rechnen:

Überarbeitetes XP-System: Seit Anfang der 8. Season wurde das momentane XP-System bemängelt. Im Battle-Royal-Modus bekam man zu wenige XP für das Abschließen eines Matches und andere Quellen der XP-Beschaffung, wie der „Hochstapler“ Modus, wurden von Epic so verändert, dass die Menge der gewonnen XP um 50 % reduziert wurde.

Die Community äußerte sich auf den sozialen Netzwerken, wie reddit und Twitter, dazu und forderte eine Überarbeitung des Systems. Als Epic Games davon erfuhr, kündigten sie positive Überarbeitungen des XP-Systems an und nun wartet die Community gespannt auf die Änderungen.

Weitere Farbflaschen für Cartoonfisch: Durch die neue 8. Season wurde wieder ein besonderer Skin in den Battle Pass gebracht. Dieser heißt „Cartoonfisch“ und lässt sich mit gesammelten Farbflaschen in den verschiedensten Farben einfärben. Es könnten also neue Farbflaschen dazukommen, um weitere Stile freischalten zu können.

Diese Farbflaschen lassen sich an bestimmten Orten auf der Battle-Royal-Map finden und aufsammeln. Falls ihr also noch die erste Ladung benötigt, haben wir hier für euch einen Guide zu den momentanen Locations:

Neues Item: Hypex, der bekannte Leaker aus der Fortnite-Szene, postete auf Twitter, dass ein neues Item in Fortnite kommen wird.

Dieses Item funktioniert wie das 6er Chug Splash nur mit ein paar Änderungen in der Wirkung. Nun bekommt ihr kein Schild spendiert, sondern ihr gönnt euch und euren Team-Kollegen einen Geschwindigkeitsboost und Heilung im Wert von 20 HP.

Weitere kleinere Änderungen die kommen könnten wären:

Vorbereitungen des Halloween-Events „Fortnitemares 2021“

Neue Waffen wie die Kampf-AR oder Kampf-SMG

Neues POI der Schwitzerstadt „Tilted Towers“

Änderungen von Steamy Stacks

Neue Skins oder Stile

Seid ihr gespannt auf die Änderungen, die Epic Games mit dem heutigen Update ins Spiel bringen wird? Lasst es uns wissen!