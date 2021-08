Fortnite Server Down – Alles zu den Wartungsarbeiten und den vorläufigen Patch Notes für Update 17.40

In Fortnite gehen heute, am 17. August, die Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android) down. Die Downtime wird genutzt um das neue Update 17.40 aufzuspielen. Welche Änderungen kommen ins Spiel? Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was passiert heute in Fortnite? Update 17.40 wurde in der Nacht von Fortnite Status angekündigt (via Twitter) und erscheint noch heute am Dienstag. Der Patch soll den Imposter Mode, Änderungen am Coral Castle und noch mehr DC-Inhalte bringen.

Damit ihr das nicht verpasst, aktualisieren wir von MeinMMO den Artikel für euch, damit ihr immer die neusten Informationen habt.

Fortnite-Server gehen in Downtime – wann und wie lange?

Downtime am Vormittag: Die Server werden um 10 Uhr unserer Zeit heruntergefahren um Update 17.40 auszurollen. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 09:30 Uhr nicht mehr spielen.

Wann könnt ihr wieder spielen? Die Server sind dann eine Weile offline und das Spielen ist nicht möglich, die Downtime wird voraussichtlich zwischen 30 Minuten und 2 Stunden betragen. Das haben die Updates der vergangenen Wochen gezeigt.

Natürlich kann es bei solchen Arbeiten immer auch zu technischen Problemen und Verzögerungen kommen. Wir halten euch auf dem Laufenden und halten den Artikel entsprechend aktuell.

Wann kommen die Patch Notes? Im Normalfall veröffentlicht EPIC wenig bis keine Informationen über die Update-Änderungen im Battle-Royale-Modus. Diese werden oft von den Spielenden selbst gefunden.

Kommen jedoch wichtige Änderungen ergänzen wir diesen Artikel ebenfalls für euch.

Welche neuen Inhalte bringt Update 17.40?

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Wir können uns bezüglich der Änderungen noch nicht ganz sicher sein, doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Vermutlich gibt es folgende Änderungen.

Der Imposter Mode: EPIC haben ihn schon öfter angeteasert und mit Update 17.40 soll er seinen Weg ins Spiel finden. Wie man am Namen erahnen kann, könnte es sich um eine Art Among Us Crossover/Spielmodus handeln, bei dem es darum geht, eure Mitspieler zu belügen. Wir wissen bereits, dass es mit der Fortnite-Lore einhergehen soll, alles andere können wir derzeit nur spekulieren.

Ein erstes Teaser-Bild des Modus

Coral Castle wird entführt: Die Aliens, die ihr Unwesen in der Welt von Fortnite treiben, entführen wohl den nächsten Point of Interest. Diesmal soll es Coral Castle sein, wie ShiinaBR auf Twitter zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wonder Woman hält Einzug: Nach Superman und Batman soll auch die Kämpferin Wonder Woman am 19. August Einzug in die Welt von Fortnite halten. Außerdem soll es einen Wonder Woman Cup am 18. August geben, bei dem ihr durch verschiedene Aufgaben und Herausforderungen den neuen Skin erspielen könnt.

Um im Cup mitzuspielen, müsst ihr mindestens Stufe 30 sein und Zwei-Faktoren-Authentifizierung aktiviert haben.

Wonder Woman in Fortnite

Außerdem wird es wieder diverse Fehlerbehebungen, also Bug-Fixes geben. Unter anderem soll ein Fehler behoben werden, der dazu führte, dass ihr die Free Guy Quest nicht abschließen konntet.

Wir werden sehen, ob noch mehr auf uns zukommt und halten euch auf dem Laufenden, wenn die Änderungen des Updates bekannt werden.

Welche Änderungen wünscht ihr euch von Update 17.40 in Fortnite? Habt ihr euch bereits an die Patch-Zeiten vormittags gewöhnt oder nerven sie euch bzw. stören euren Spielfluss? Schreibt es uns gern in die Kommentare.