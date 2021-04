Einige Spieler haben einen Glitch in Fortnite gefunden, mit dem sie unendlich lang im Sturm überleben können. Diesen nutzen unfaire Spieler, um sich einfache Siege in Fortnite zu sichern, wie man in einem reddit-Clip sehen kann.

Das ist die Situation: In Fortnite scheint es wieder einen üblen Glitch zu geben, der Spielern einen unfairen Vorteil verschafft. Anders als Spieler, die nun die neuen Hühner als Trick für eine irre schnelle Rotation nutzen, wird hier bei diesem Glitch eine Mechanik beschworen, die es sonst nicht im Spiel gibt.

Spieler haben jetzt nämlich einen Weg gefunden, wie sie Items “kopieren” können und so einen unendlichen Vorrat davon haben. Ein Vorteil, der ziemlich unfair ist, wenn er richtig eingesetzt wird. Eine ähnliche Situation gab es schon mal in Fortnite, als Spieler plötzlich tausende Heilgegenstände spawnen konnten:

Glitch lässt Spieler Sturm unendlich überleben

Was ist das für ein Glitch? Der YouTuber “OrgangeGuy” teilte ein Video auf seinem Kanal, in dem er zeigte, wie man mit einem Glitch unendlich viele Heilgegenstände kopieren kann (via YouTube). Das Video hat mittlerweile über 48.000 Aufrufe und scheint seine Runden gemacht zu haben.

Spieler zeigen jetzt auch auf reddit, wie sich das in einer normalen Runde auswirken kann. Einer verweilte im Sturm und kopierte Flopper, die er dann essen konnte, um Lebenspunkte zu regenerieren. Normalerweise hätte ihm der Sturm einfach alle Lebenspunkte abgezogen und der Spieler wäre in seiner hoffnungslosen Situation eliminiert worden – durch den Glitch konnte er dies jedoch verhindern und die Runde sogar gewinnen.

Glitch braucht einen Fix

Darum ist dieser Exploit ein ernstes Problem: In Fortnite Battle Royale dreht sich alles um den epischen Sieg. Das Ziel ist es, das letzte Team zu sein, das auf dem Schlachtfeld steht.

Wenn jetzt aber Spieler diesen Glitch verwenden, haben die anderen gegnerischen Teams keine Chance zu gewinnen. Das ist ziemlich unfair, wenn man bedenkt, dass ein Sieg nicht einfach zu erreichen ist. Der Glitch braucht zwar ein bisschen Übung, kann aber für unfaire Siege sorgen, wenn da ein geübter Spieler dahintersteckt.

Glitches führen zu unfairen Siegen, die jeden ehrlichen Spieler aus dem nichts überraschen können

Kommt jetzt ein Fix für den Bug? Es könnte möglich sein, dass Epic nun auf diesen Glitch reagiert und einen Fix mit dem nächsten Update dafür einführt oder sogar einen Hotfix einspielt. Bisher gibt es aber keine Rückmeldung von Epic und im Fortnite-Trello wurde der Exploit noch nicht aufgelistet.

Da der Glitch aber unfaire Vorteile verschafft, empfehlen wir euch, diesen nicht zu nutzen, da er gegen die Regeln verstößt und deshalb zu einem Account-Bann führen kann.

Erst kürzlich hatte Epic einige Änderungen ins Spiel gebracht, die vor allem an der Waffen-Balance schraubten. Ein paar Waffen erhielten einen Buff und nun sollten sich Spieler vor den neuen Bögen fürchten.