Twitch-Streamer Tfue und Ninja feiern Fortnite ohne Bauen: „Der größte Spaß seit Jahren“

Fortnite besitzt seit dem Release von der neuen Season 2 in Chapter 3 kein Bauen mehr. Nun da einige Zeit vergangen ist, haben auch namhafte Streamer wie Ninja und Tfue die Zeit gehabt, Fortnite ohne Bauen zu testen und sie sind begeistert. Sie fordern jetzt einen permanenten Modus.

Was ist mit Fortnite passiert? Seit dem Release von Season 2 am 20. März hat Epic das Unvorstellbare durchgezogen und das Bauen auf allen Modi deaktiviert. Spieler haben deshalb einen zusätzlichen Schild bekommen und ein erweitertes Sprinten.

Durch die Umstellung müssen Spieler nun umdenken und andere Taktiken ausprobieren, da keine Schutzmauern errichtet werden können. Die meisten Fans finden die Änderung aber nicht schlecht, lieben Fortnite noch mehr ohne das lästige Bauen.

Jetzt hatten auch bekannte Twitch-Streamer wie Ninja und Tfue die Zeit Fortnite auf Herz und Nieren zu prüfen. Sie kennen den abgedrehten Shooter seit seinen Anfängen von Chapter 1 und wissen, wenn etwas schiefläuft. Doch nach ein paar Runden waren sich beide sehr einig.

Fortnite soll einen permanenten Modus ohne Bauen besitzen

Was meinen bekannte Twitch Streamer dazu? Ninja, Tfue und auch andere Content Creators wie NickEh30 haben sich zu den Änderungen von Fortnite geäußert. Vor allem Ninja und Tfue kennen Fortnite seit den Anfängen des Battle-Royal-Hypes.

Fortnite hat Ninja groß gemacht

Sie wissen, wenn etwas bei Fortnite gut läuft oder Epic doch lieber zurückrudern sollte. Diesmal sind sich jedoch beide Streamer einig. Ninja postete auf Twitter seine Stimmung zu Änderung und sie lautet wie folgt:

Dabei meint er, dass er den größten Spaß in Fortnite hatte und das seit Jahren. Auch Tfue hat sich dazu geäußert und meint, dass Fortnite ohne Bauen eine permanente Sache sein sollte.

Die Stimmen der Community werden langsam eindeutiger und vielen Spielern, ob langjährig dabei oder zurückgekehrt, hoffen auf einen permanenten Modus dazu. Unklar ist, ob Epic den Modus nur aus Story-Gründen oder doch, um indirekt einen Test durchzuführen, deaktiviert hat.

Auch MeinMMO hat ein fundiertes Urteil darüber, wie Fortnite jetzt ohne Bauen ist, diese lautet wie folgt:

Das meint unser MeinMMO-Fortnite-Experte zur Änderung: Ich bin Christos Tsogos und schreibe hauptsächlich für Fortnite und Destiny 2. Ich kenne Fortnite schon seit Chapter 1 und hab 3000 Stunden Zeit in den bunten BR-Shooter versenkt. Die neue Änderung in Season 2 hat mich aber echt überrascht.

Fortnite hat damit gezeigt, dass der Shooter nicht nur mit seinem Erkennungsmerkmal (dem Bauen) punkten kann. Euch erwartet jetzt kein Versteckspiel mit Spielern, die sich in riesigen Türmen verschanzen, sondern Kämpfe in denen man sich stellen muss.

Es kommt jetzt endlich auf die Schießkünste und taktisches Spiel an und so hab ich mir Fortnite schon immer gewünscht. Ich bin aber der Meinung, dass Epic lieber zwei separate Modi mit und ohne Bauen hinzufügen sollte. Fortnite ist mit seinem Erkennungsmerkmal groß geworden und diese Eigenschaft komplett zu verbannen, würde den Charakter des BR-Shooters vernichten.

Viel von unserer Meinung und der Streamer, nun zu euch. Wie findet ihr momentan Fortnite mit dem deaktivierten bauen? Findet ihr auch, es sollte eine permanente Sache sein oder ist euch das alte Versteckspiel lieber? Lasst es uns wissen!