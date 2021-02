Ein Fortnite-Song aus 2018 geht gerade viral auf TikTok – Sogar Rentner tanzen dazu

Ein Fortnite-Song aus dem Jahr 2018 geht gerade viral auf der Plattform TikTok. Es gibt etliche erstellte Videos, die von diesem Lied begleitet werden und sogar Rentner werden motiviert dazu zu tanzen.

Was ist das für ein Song? Bei diesem Fortnite-Lied handelt es sich um eine Parodie von dem Song „American Boy“. Die originale Version der Parodie wurde 2018 mit dem Namen „Let’s play Fortnite!!!“ veröffentlicht, doch mit 85.000 Aufrufen hat der Song nicht so viel Aufmerksamkeit weltweit erhalten (via YouTube).

Ein Spieler namens Leviathan erstellte dann eine abgeänderte Version der Fortnite-Parodie: „Chug Jug with you„. In diesem Song geht es um Fortnite mit Freunden und wie sie „Victory Royales holen und Tomato Town geräumt haben“. Auf SoundCloud erreicht diese Version der Parodie mittlerweile über 450.000 Plays. Nun geht das Lied 3 Jahre später auch auf TikTok viral.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Fortnite-Song auf TikTok viral geht. Diese beiden Plattformen haben sich schon öfter verbunden und es gibt auch die TikTok-Tänze, die in Fortnite als Emote verfügbar sind.

Von welchem Song stammt die Fortnite-Parodie? „Chug Jug with you“ wurde auf der Melodie von „Chug Jug with you“ wurde auf der Melodie von American Boy basiert, einem Song von Kanye West und Estelle, der im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Das originale Lied hat auf YouTube über 145 Millionen Aufrufe.

Fortnite-Song auf TikTok der Hit

So verbreitet sich der Fortnite-Song auf TikTok: Die Fortnite-Parodie „Chug Jug with you“ scheint nun eine Rückkehr auf der Plattform TikTok zu feiern. So wurden schon ungefähr 118.000 Videos zu diesem Song erstellt (via TikTok) und der Hashtag #chugjugwithyou kommt auf 6.5 Millionen Aufrufe auf der Plattform.

TikTok ist riesig und wächst immer weiter: Jetzt wollen sie MMOs machen

Die Videos sind unterschiedlich aufgestellt, manche genießen einfach die Melodie und machen ein Tänzchen dazu, andere bauen Clips aus Fortnite ein. Doch der Song scheint nicht nur die jüngere Generation anzusprechen, denn auch Großeltern tanzen fröhlich dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Einige werden ganz kreativ auf der Plattform und zeigen ihre Haustiere, die angeblich Fortnite spielen und den Song „singen“. So sieht man ein Meerschweinchen, das mit einem Xbox-Controller vor dem Fernseher sitzt und den Fortnite-Song singt. Ob es wohl auf die Fortnite-Truppe wartet?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Song nicht nur bei Fortnite-Spielern beliebt: Die Parodie scheint nicht nur bei Spieler anzukommen, die Fortnite auch kennen. So gibt es auch Leute, die sagen: „Ich habe noch nie Fortnite gespielt, aber höre mir das Lied schon den ganzen Tag an.“ Die Melodie scheint allgemein ansteckend zu sein und es werden sicher noch einige lustige Videos dazu auf TikTok entstehen.

Es wäre lustig, wenn Fortnite selbst ein paar der Clips zur Fortnite-Parodie zeigen würde. Auch wenn diese nicht gezeigt werden, kriegt ihr trotzdem eine Chance auf ein Filmfestival mit „Short Nite“, bei dem bald ein paar berühmte Kurzfilme gezeigt werden. Wie ihr beim Filmfestival dabei sein könnt, haben wir euch in einem Guide zusammengefasst.