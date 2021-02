Fortnite startet ein cooles Filmfestival für euch – So seid ihr dabei

Einige von euch werden aber bestimmt schon den OG-Popcorn-Emote besitzen, der ebenfalls zu diesem Filmabend passen wird. Eine Übersicht aller Emotes und Tänze in Fortnite seht ihr in unserer Liste.

Wenn ihr also mit euren Freunden virtuell versammeln möchtet und einen Filmabend genießen wollt, kriegt ihr bei Short Nite die Chance dazu. Es ist nicht das erste Mal, dass Fortnite einen Film in Party Royale zeigt .

Was ist das für ein Festival? Das „Short Nite“ ist ein Filmfestival, bei dem sich Spieler aus aller Welt vor der Leinwand in Fortnite: Party Royale versammeln und gemeinsam ein paar besondere Kurzfilme anschauen können – darunter auch solche, die einen Oscar gewonnen haben.

