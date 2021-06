In Fortnite: Battle Royale sollt ihr Boomboxen in Believer Beach platzieren. So lautet zumindest eine der legendären Challenges aus der 3. Woche von Season 7. Wir zeigen euch, wo sich die Boomboxen befinden und wie ihr die Aufgabe löst.

Was ist das für eine Aufgabe? In Fortnite ist das Sommer-Event gestartet und es wird eine große Willkommensparty für die Aliens gefeiert. In der 3. Woche der Season sollt ihr nun 2 Boomboxen platzieren, um für richtige Partystimmung zu sorgen.

Wir zeigen euch, wo ihr die Boomboxen platzieren müsst, damit ihr die Aufgabe schnell erledigt habt und die Party bald steigen kann.

Platziere Boomboxen in Believer Beach – Fundorte

Wo müsst ihr hin? Für diese Aufgabe sollt ihr zum Ort Believer Beach. Dort hat sich mit dem Start von Season 7 nicht nur der Name des Ortes geändert, sondern auch die Location – das ist eine der Änderungen, die es auf der Map gegeben hat.

In Believer Beach steigt die Willkommensparty für die Aliens und dort sollt ihr Boomboxen aufstellen. Es gibt 4 Fundorte, die ihr für diese Aufgabe aufsuchen könnt – ihr braucht jedoch nur 2 Boxen für die Aufgabe. Ihr findet sie in Believer Beach hier:

Beim “Kornkreis”, der am Strand von Believer Beach hinterlassen wurde

Auf der Tanzfläche, die sich in der Mitte von Believer Beach befindet

Auf der linken Seite, bevor ihr euch auf den langen Steg begebt

Auf der Straße, vor dem Wohnwagen-Parkplatz

Hier befinden sich die Boomboxen in Believer Beach

Was müsst ihr machen? Um die Boomboxen zu platzieren, müsst ihr euch nur vor den gesuchten Gegenstand stellen und damit interagieren. Ihr werdet die Boxen daran erkennen, dass sie blau leuchten. Sobald ihr sie platziert habt, werden sie zum festen Bestandteil der Deko an diesen Orten.

Habt ihr dies gemacht und beide Boomboxen platziert, zählt die Aufgabe als erfüllt. Danach bekommt ihr dafür eure verdienten Erfahrungspunkte.

Diese Punkte werdet ihr nämlich brauchen, wenn ihr den Battle-Pass der Season 7 komplett freischalten möchtet.