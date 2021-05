Fortnite: So bekommt ihr den Deathstroke-Skin kostenlos, bevor er im Shop erscheint

Wie findet ihr den neuen Skin? Werdet ihr versuchen euch das Outfit kostenlos zu ergattern? Immerhin gibt es in Fortnite schon so viele Skins, dass der eine oder andere wohl schon eine richtige Sammlung vorweisen kann.

Was müsst ihr machen? Da es sich dieses Mal um ein Solo-Turnier handelt, braucht ihr nicht noch einen Partner für den Cup zu suchen. Diese Regeln müsst ihr aber beachten, wenn ihr am Turnier teilnehmen möchtet:

Ihr habt 3 Stunden Zeit, um insgesamt 10 Matches zu spielen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Ihr tretet dabei solo an und müsst euch gegen eure Gegner in der gleichen Server-Region beweisen.

Was ist das für ein Skin? In Season 6 kam eines der Gründungsmitglieder von DC’s Teen Titans auf die Fortnite-Insel. Zum Battle-Pass der Season 6 gehört Raven, die man aus der Fernsehserie kennt. Danach kam ihr Partner “Beast Boy”, den man sich bei einem Turnier ergattern konnte .

In Fortnite: Battle Royale wird es einen Skin von Deathstroke aus dem DC-Universum, oder auch bekannt aus der Fernseh-Serie “Teen Titans”, geben. Den Skin könnt ihr euch bei einem Turnier kostenlos sichern. Wir zeigen euch, was ihr dafür machen müsst.

