In Fortnite: Battle Royale sind die Skye-Challenges der 2. Woche aktiv. In dieser Woche müsst ihr 5 Schwerter im Stein, an hochgelegen Orten, suchen. Wir zeigen euch, wo sich diese Orte befinden.

Was ist das für eine Aufgabe? Diese Challenge gehört zum Set der Skye-Missionen. Damit könnt ihr euch eine Stil-Variante für die Teams Ghost oder Shadow freischalten.

In der zweiten Woche sollt ihr Schwerter, die in Steinen stecken, auf Hügeln finden. Diese befinden sich verteilt auf der Fortnite-Map.

Fundorte auf der Karte:

Alle 5 Fundorte der Schwerter in Steinen auf der Map

Damit ihr diese Skye-Schwerter sicher findet, stellen wir euch hier die Orte nochmal einzeln vor.

1. Schwert im Stein – Fundort

Wo müsst ihr suchen? Das erste Schwert von Skye findet ihr nordwestlich von Pleasant Park auf einem kleinen Hügel.

Landet dafür im Gitterfeld C2 und fliegt direkt zu dem einzelnen Stein, der sich ganz oben auf dem Hügel befindet. Dort werdet ihr das Schwert einsammeln können.

Skyes Schwert nordwestlich von Pleasant Park

2. Schwert im Stein – Fundort

Wo müsst ihr suchen? Das zweite Schwert im Stein befindet sich gleich in der Nähe, südöstlich von Pleasant Park. Ihr findet es im Gitterfeld E3.

Auch hier werdet ihr einen Hügel finden, auf dem sich ein einzelner Stein, ganz oben befindet. Lauft dort hin und sammelt das Schwert von Skye ein.

Skyes Schwert südöstlich von Pleasant Park

3. Schwert im Stein – Fundort

Wo müsst ihr suchen? Das nächste Schwert befindet sich in der Nähe der Radiostation, östlich von Craggy Cliffs. Landet dafür im Gitterfeld F1.

Gleich neben der Radiostation befindet sich eine kleine Erhöhung, auf der sich eine Ansammlung von Steinen befindet. Dort werdet ihr fündig und könnt das Schwert einsammeln.

Skyes Schwert neben der Radiostation

4. Schwert im Stein – Fundort

Wo müsst ihr suchen? Das 4. Schwert werdet ihr nordöstlich von Lazy Lake finden. Dort läuft ihr zum größeren Hügel.

Das Schwert befindet sich im Gitterfeld F6. Dort sollt ihr landen und bei der Ansammlung von Steinen, auf der Spitze, das Schwert von Skye einsammeln.

Skyes Schwert nordöstlich von Lazy Lake

5. Schwert im Stein – Fundort

Wo müsst ihr suchen? Das letzte Schwert befindet sich auf einem verschneiten Hügel, nördlich von Retail Row. Landet dafür im Gitterfeld G5.

Das Schwert findet ihr auf der Spitze des Hügels, bei dem sich ein einzelner Stein befindet. Dort könnt ihr das Schwert gleich einsammeln.

Skyes Schwert nördlich von Retail Row

Habt ihr alle Skye-Schwerter gefunden, zählt die Aufgabe als erfüllt. Wenn ihr mindestens 18 Missionen erledigt habt, könnt ihr eure Agentin den Teams Ghost oder Shadow zuteilen.

Falls ihr euch die Fundorte der Schwerter lieber auf Video anschauen möchtet, könnt ihr das hier:

Habt ihr diesen Battle-Pass-Skin noch nicht freigeschaltet? In unserem Level-Guide findet ihr einige Tipps, wie ihr euren Battle-Pass schneller auf Stufe 100 leveln könnt.