Wenn ihr in Fortnite: Battle Royale die Shadow- und Ghost-Varianten der Skins für Skye freischalten wollt, müsst ihr als letzten Schritt ihre Mütze Ollie finden. Wir zeigen euch, wo sie liegt.

Wo finde ich Ollie? Skyes Mütze Ollie befindet sich an zwei verschiedenen Orten, die davon abhängt, ob ihr die Shadow- oder Ghost-Variante sucht:

Shadow-Ollie liegt in Weeping Woods

Ghost-Ollie liegt in Frenzy Farm

Beide Mützen solltet ihr jeweils an der unten beschriebenen Stelle finden und ihr müsst sie einfach nur aufheben. Es kann allerdings passieren, dass sie vor euch flieht und ihr sie erst einfangen müsst. Seid währenddessen auf der Hut vor Campern!

Sobald ihr die Mütze eingesammelt habt, sollte sich Skye sofort mit der jeweiligen Shadow- oder Ghost-Variante ihres Skins einkleiden.

Wenn ihr zuvor noch andere Aufgaben erledigen müsst, findet ihr hier die entsprechenden Guides:

Fundort von Shadow-Ollie

Shadow-Ollie befindet sich in Weeping Woods, genauer im Planquadrat D5, relativ mittig und an der Grenze zum Planquadrat D6. An der Stelle findet ihr ein Auto auf der Straße vor einem Haus. Direkt neben diesem Auto liegt Ollie.

Fundort von Ghost-Ollie

Ghost Ollie befindet sich in Frenzy Farm auf dem Planquadrat F3, ein Stück links unter der Mitte des Quadrats. Er liegt unter einem großen Baum an einem Zaun neben einem der Felder dort.

Wenn ihr euch die Fundorte in bewegten Bildern ansehen wollt, haben wir hier ein Video des YouTubers iOllek eingebunden, in dem er genau zeigt, wo ihr die jeweiligen Mützen finden könnt:

Um die Mützen überhaupt finden und die Challenges für Skye abschließen zu können, müsst ihr Stufe 80 im aktuellen Battle Pass erreicht und sämtliche vorhergehenden Challenges abgeschlossen haben. Wenn ihr dazu noch ein wenig braucht, haben wir hier Tipps für euch, wie ihr den Battle Pass schneller leveln könnt.