Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 13.30?

Heute, am Dienstag, den 21. Juli, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 13.30 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 13.30 wird heute auf allen Plattformen aufgespielt. Fortnite Status hat den Patch auf Twitter angekündigt.

Das Update könnte neuen Content bringen und wird wohl einige Fehler im Spiel beheben.

Bevor sich die Spieler aber auf Entdeckungstour begeben können, werden wie üblich die Server heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update 13.30 wird heute wieder mal um 10:00 Uhr deutscher Zeit starten. Um 9:30 Uhr könnt ihr zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite wird down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten spätestens um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Spieler müssen erst warten, bevor sie wieder ins Spiel können, um die Änderungen zu erkunden

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten jedoch ausdehnen. Sollte dies der Fall sein, erfahrt ihr es hier bei uns auf MeinMMO.

Wann kommen die Patch-Notes? Aus Erfahrung bei den letzten Updates des neuen Kapitels 2 in Fortnite werden vermutlich keine Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht.

Sollte dies der Fall sein, wird MeinMMO die wichtigsten Änderungen zusammentragen und in Form von Patch Notes veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 13.30?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Das neue Update könnte ein paar neue Inhalte bringen, denn diese sind bisher immer noch geleakt und noch nicht eingefügt worden wie:

Zusätzlich sollten noch ein paar Fehler behoben werden. Die Bugs, an denen Epic gerade arbeitet, seht ihr auf dem Fortnite-Trello.

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Was das Update 12.30 für den Modus Rette die Welt bringen wird, ist leider noch nicht bekannt.

Weniger Updates für das Hauptspiel von Fortnite

Der PvE-Modus von Fortnite ist jetzt aus dem Early Access gekommen und Epic hat sich dazu entschieden, es nicht kostenlos anzubieten, so wie es eigentlich seit dem Anfang geplant war. Da das Spiel nun „fertig“ ist, werden neue Updates auch nicht mehr so häufig aufgespielt. Wir haben euch die wichtigsten Änderungen für den Modus Rette die Welt zusammengefasst.