Fortnite: Server Down für Update 41.10 – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zu Version 41.10 wissen solltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

07:38 Uhr Es gibt schon einen Teaser zu Season 9 OG. In diesem werden die ersten Locations für die neue Map gezeigt. Hier findet ihr den kurzen Ausschnitt von Fortnite: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt 07:00 Uhr Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker für Fortnite! Die Server werden bald um 10:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren. Ihr habt also noch einige Stunden bis ihr euch verabschieden müsst.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server Down in Fortnite? Die Server werden am 25. Juni 2026 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr) wird das Matchmaking deaktiviert (Quelle: x.com)

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um ein größeres Update, rechnet also mit voraussichtlich zwei bis 3 Stunden.

Was sagen die Patch Notes? Noch gibt es keine offiziellen Details zu den kommenden Patch Notes. Sollte Epic Games diese teilen, werden wir diesen Teil ergänzen.

Video starten Fortnite zeigt einen kurzen Einblick von Chapter 7 Season 3: Runners Autoplay

Fortnite: Patch 41.10 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf x.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könntet ihr laut ihm rechnen:

Daten zu OG Season 9

Das Summer-Event

Olivia Rodrigo könnte implementiert werden

Supergirl kommt in Fortnite

Neopets erscheinen

Kollaboration mit Dave The Diver

Infos zum Crew Pack für den Juli

Neues Fußball-POI

Neue Sprites und Updates für das Gameplay

Noch mehr unangekündigte Inhalte

Bald könnte zudem der erste Battle Pass zurückkehren, seitdem Epic seine Regelungen in Bezug auf FOMO gelockert hat. Dabei handelt es sich dann um den Pass aus Chapter 5 Season 4. Einen Battle Pass werdet ihr wahrscheinlich aber nicht klassisch erwerben können, stattdessen könnten wahrscheinlich die Skins einzeln im Shop angeboten werden.

Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Informationen und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen