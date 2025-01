Fortnite: Server Down für Patch 33.20 startet gleich – Alles zum Server Status und dem Godzilla-Event

In Fortnite wird heute, am Dienstag, dem 14. Januar 2025, das neue Update aktiviert. Alle Infos zu Patch 33.20 findet ihr hier.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 14. Januar 2025 um 10 Uhr heruntergefahren. Bereits 30 Minuten zuvor wird das Matchmaking deaktiviert (via x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um einen etwas größeren Patch nach der langen Winterpause. Rechnet also damit, dass ihr 1-3 Stunden nicht zocken könnt.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates vor und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Fortnite: Patch 33.20 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf X.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen:

Godzilla soll als Event auf der Map auftauchen, damit ihr ihn besiegen könnt

Hatsune Miku kommt als Skin

Viele Instrumente sollen bald als Rücken-Accessoire benutzt werden können

Erste Leaks zu Season 2: OG

Neue Schuhe für eure Skins

King Kong soll in Fortnite kommen

Der Modus „Ballistic“ soll ein Update erhalten

Eventuell neue Infos zu Demon Slayer in Fortnite

und vieles mehr

Wir werden den Start der Downtime begleiten und euch mit den wichtigsten Infos versorgen, seid ihr also gespannt auf etwaige Leaks, solltet ihr dranbleiben. Nebenbei hat ein Spieler in Chapter 6 Season 1 Stufe 10.000 erreicht und die Community feiert das nicht: Spieler erreicht Level 10.000 in Fortnite – Wird allgemein beschimpft