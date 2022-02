Fortnite bringt die schwere Schrotflinte zurück – Wie stark ist sie jetzt?

In Fortnite wurde nach einem Update erneut eine Waffe aus dem Tresor geholt. Diese wurde jedoch so verändert, dass sie nun mehr Vorteile als das Vorgängermodell genießt. Wir zeigen euch, was sich geändert hat und was die „neue“ Schrotflinte jetzt so stark macht.

Was ist das für eine Waffe? Dabei handelt es sich um eine frisierte Version der schweren Schrotflinte. Die Pumpe wurde in Chapter 1 eingeführt und zu einem späteren Zeitpunkt in den Tresor geschoben. Gegenstände im Tresor tauchen nicht mehr im Spiel auf, bis Epic sie zurückbringt.

Vor ihrer Änderung habt ihr Schrotpatronen abgefeuert und hohen Schaden auf einer nicht so schnellen Feuerrate herabregnen lassen. Nun hat Epic nach Patch 19.20 einige Anpassungen vorgenommen, die diese Waffe zur ultimativen Schrotflinten-Alternative macht.

Schrotflinte ähnelt einer Sniper ohne Visier

Der reddit-User MikinzuLegends ist darüber erstaunt, wie sich die Änderungen im Spiel auswirken. Dabei hat er sich ein Exemplar mit gewöhnlicher Rarität geschnappt und sofort auf regungslose Spieler gefeuert.

Der verursachte Schaden war für eine Schrotflinte enorm. Doch nicht nur das, die Reichweite glich dem eines normalen Gewehrs. Begabte Hände können mit dieser Waffe definitiv großes Unheil bringen und sogar Sniper-Schützen übertreffen.

Was hat sich geändert? Die Schrotflinte verschießt nicht Schrot, sondern Bolzen, die weite Strecke zurücklegen können. Dabei ist visuell zum Vorgängermodell das Rotpunktvisier entfernt worden. Darüber hinaus bietet die Waffe folgende Werte:

Ihr bekommt die Waffe aus Truhen, auf dem Boden, Vorratslieferungen und Haie

Die Feuerrate beläuft sich auf 1.3 Sekunden

Schaden einer gewöhnlichen Version ist 81, Kopfschüsse sind 142 und Nachladezeit ist 4.8 Sekunden

Schaden einer legendären Version ist 99, Kopfschüsse sind 173 und Nachladezeit beläuft sich auf 3.9 Sekunden

Wer also mit dieser Waffe umgehen kann, wird auch aus weiten Distanzen gut mit Gegnern zurechtkommen.

Was sagt die Community? Die Spieler auf reddit weisen darauf hin, dass die Waffe definitiv tödlich ist, jedoch Können verlangt. Ein User schreibt als Kommentar:

Ich hatte noch keine Gelegenheit die auszuprobieren, also ist es eine „Alles-oder-Nichts“-Waffe, bei der man entweder großen Schaden anrichten oder gar nichts trifft? Das scheint, als wäre sie für gute Spieler mächtig und für andere nutzlos. meint Effective-Interest28

Jedoch ist das nicht so leicht, die Waffe in eine Schublade zu stecken. Auch erfahrene Spieler werden sicherlich Zeit brauchen, um mit ihr Erfolge feiern zu können. Reddit-User Shoujon macht darauf aufmerksam:

Nein, es ist ein bisschen anders, da man vollständig fokussieren und still stehen muss, sonst feuer man wie mit einer Sniper einen No Scope. Also sind auch gute Spieler dazu gezwungen still stehen zu bleiben, bis sie verheerenden Schaden anrichten können. sagt Shoujon

Falls ihr also diese Waffe noch nicht ausprobiert habt, solltet ihr sie definitiv versuchen. Vielleicht habt ihr ja ein Händchen für Slug-Shotguns und diese Knarre wird eure neue Lieblingswaffe. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht.

