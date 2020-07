Nur wer richtig gut in Fortnite ist, bekommt die Galaxy-Frau gratis – Der Rest muss zahlen

In Fortnite findet bald ein Galaxy-Cup statt, bei dem man einen Skin und eine Waffenlackierung gewinnen kann. Nur die Besten werden damit belohnt, der Rest muss später kräftig zahlen.

Was ist das für ein Skin? In Kollaboration mit Samsung bringt Epic einen neuen Galaxy-Skin mit der dazugehörigen Waffenlackierung. Es handelt sich dabei um die weibliche Version des Galaxy-Skins, der zusammen mit einem 1000$-Samsung-Handy erhältlich war.

In diesem Skin spiegelt sich das Universum wider und man kann zugeben, dass er schon ziemlich cool aussieht. Das ist der neue Galaxy-Skin, der bald in Fortnite erhältlich sein wird:

Galaxy-Skin kostenlos, aber nicht für alle

Wie bekommt man den neuen Skin kostenlos? Anders als beim ersten Galaxy-Skin, für den man sich ein Smartphone oder Tablet kaufen musste, gibt es bei diesem Skin eine Möglichkeit, sich das Outfit komplett kostenlos zu sichern.

Dafür muss man aber am Galaxy-Cup teilnehmen und sich dort beweisen. In allen Regionen werden nur die besten Spieler den Skin bekommen. Für Europa sind das die Top 10.000 Platzierungen.

Was ist der Galaxy-Cup? Das Turnier wird vom 25. Juli bis zum 26. Juli 2020 stattfinden. Dort treten Spieler mit einem Android-Gerät, das von Fortnite unterstützt wird, gegeneinander an. An beiden Tagen können sich die besten Spieler das Outfit und die Waffenlackierung freischalten.

Wichtig: Alle Spieler, die an mindestens 5 Runden teilnehmen, bekommen die Waffenlackierung kostenlos und die Top 10.000 in Europa den Skin.

So könnt ihr am Cup teilnehmen

Das müsst ihr vor dem Turnier beachten: Das Galaxy-Turnier ist in allen Regionen verfügbar. Damit ihr aber am Turnier teilnehmen könnt, müsst ihr zuerst ein paar Anforderungen erfüllen:

Ihr müsst Fortnite auf eurem Android-Gerät heruntergeladen haben

Ihr müsst die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben

Wenn ihr diese beiden Anforderungen erfüllt, könnt ihr am Galaxy-Turnier teilnehmen. Startet dafür einfach Fortnite auf eurem Android-Gerät und geht dort zum Wettkampf-Tab in der Menüleiste. Da sollte der Galaxy-Cup auftauchen und ihr könnt euch per Knopfdruck dafür anmelden.

Galaxy-Frau für alle erhältlich?

Ist der Skin exklusiv für Android-Spieler? Obwohl es den Galaxy-Skin im Turnier zu gewinnen gibt, wird er nicht exklusiv für Android-Spieler bleiben. Epic hat bekannt gegeben, dass das Outfit „Galaxy-Späherin“ und dazugehörige Cosmetics zu einem späteren Zeitpunkt im Item-Shop erhältlich sein werden. Er wird also nicht zu den seltensten Skins in Fortnite zählen.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Fortnite einen Skin oder Cosmetic in einer Kollaboration für bestimmte Nutzer anbietet, die dann auch im Fortnite-Shop erhältlich sein werden. Erst kürzlich konnten OnePlus-Handy-Besitzer einen kostenlosen Emote ergattern. Dieser soll aber auch nicht exklusiv bleiben, sondern später für andere Spieler ebenfalls erhältlich sein.