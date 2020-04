Ninja erklärt: „Diese 2 Waffen hätten nie zu Fortnite zurückkommen dürfen“

Der Fortnite-Profi Tyler „Ninja“ Blevins ist von 2 Waffen genervt, die im 2. Kapitel ihre Rückkehr hatten. Er möchte nun, dass sie wieder aus dem Spiel entfernt werden.

Um welche Waffen handelt es sich? Die Mini-Gun und die Heavy Sniper sollen aus dem Spiel. Dies möchte zumindest der Fortnite-Profi Ninja.

Für diese beiden Waffen bräuchten Spieler, nämlich überhaupt keinen Skill, meint der Profi. Die schlechteste Waffe in Fortnite hat der Profi schon gefunden und will diese ebenfalls aus dem Spiel wissen.

Was macht diese Waffen aus? Die Mini-Gun kann viele Schüsse hintereinander schießen. So zerstört sie in Kürze alle Gebäude oder kann Spielern schnell Lebenspunkte abziehen.

Die Heavy Sniper ist aktuell stark. Sie kann auf weite Distanzen einen Kopfschuss landen, der Spielern 375 Schaden verursacht. Somit wird ein Spieler direkt eliminiert, auch wenn er volle Lebenspunkte und Schild hat.

Kein Wunder, dass Spieler dafür einen Nerf wollten:

Die Waffen brauchen keinen Skill

Was denkt Ninja über die beiden Waffen? In einem Stream vom 24. April, spielte er mit Twitch-Streamer SypherPK, nachdem Ninja in seinen Mixer-Streams häufiger bei den Spielen CoD Warzone und Valorant zu treffen war (via Mixer).

Doch schon im ersten Spiel lief es nicht gut für den Profi. Sein Teammitglied SypherPK wurde rasch eliminiert und Ninja kämpfte mit 2 gegnerische Spielern.

Zu zweit und mit einer Mini-Gun ausgerüstet, konnten sie schnell in Ninjas gebaute Box eindringen und ihn in Sekunden eliminieren. Dies frustrierte den Streamer sichtlich.

Im YouTube-Video sieht man die Situation, in der sich Ninja befindet und die Erklärung, weshalb er diese beiden Waffen aus dem Spiel haben möchte

Er sagt, er wäre mal wieder zu Fortnite gekommen, um Spaß zu haben. Doch dann wird sein Teammitglied gleich von einer Heavy Sniper getroffen und ist down. Mit einer Mini-Gun wird er dann schlussendlich eliminiert.

„Können sie die Heavy Sniper endlich aus dem Spiel nehmen? Ich sage euch, welche beiden Waffen nie hätten zurückkehren sollen … die Mini-Gun und die Heavy Sniper.“

Das größte Problem bei diesen Waffen sei es, dass der Umgang mit ihnen nicht so schwierig sei und jeder Spieler damit erfolgreich ist. Spieler landen mit der Heavy Snipe einen Glückstreffer und schon werden sie mit einer Eliminierung belohnt.

„Ich garantiere euch, kein Spieler wurde von diesen Waffen eliminiert und dachte sich: Dieser Spieler hat so viel Skill und hat mich total clever erledigt.“

Laut Ninja waren die normalen Sniper in Ordnung. Bei einem Körpertreffer fügte sie ungefähr 90 Schaden zu und der Getroffene hatte noch eine Chance, um zu kontern. Bei der Heavy Sniper wäre dies nicht der Fall.

Obwohl Ninja dazu sagt, dass er es hasst, sich zu viel zu beschweren, hat er doch schon einige Verbesserungsvorschläge für Season 3 in Fortnite.