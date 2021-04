Fortnite hat heute in einem neuen Teaser-Trailer kurze Ausschnitte zum Neymar-Outfit gezeigt, der schon länger für Season 6 vermutet wird. Dazu gab es eine Ankündigung.

Was war im Teaser zu sehen? Der kurze Ausschnitt ist zwar nur 14 Sekunden lang, man konnte aber schon einzelne Teile des Outfits sehen, das erstmals andeutet, in welcher Form Neymar in Fortnite auftauchen wird.

Dabei sieht man schemenhaft eine Person, die in einer Art Anzug oder Rüstung steckt.

Das ganze wird auf den ersten Blick wie eine Art Superhelden-Outfit.

Die Krallen an den Händen erinnern dabei an Black Panther aus dem Marvel Universum, der Anzug selber ist aber eher silber-metallisch mit roten Elementen.

Neben der Rüstung ist auch ein einfacher Fußballer zu sehen, der große Ähnlichkeit zu Neymar hat

Wird Neymar also in der Rolle eines Superhelden und mit besonderen Kräften in Fortnite auftauchen? Möglicherweise gibt es zwei Versionen des Skins, einmal den Fußballer und einmal den Superhelden.

Wann kommt der Skin? Laut dem Twitter-Post könnte der Skin am 27. April “entfesselt” werden.

Den Teaser könnt ihr euch selbst hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dass Neymar in Season 6 in irgendeiner Form in Fortnite auftauchen wird, ist schon länger bekannt. Im Spiel selbst kann man bereits einen Eintrag für den Skin sehen – allerdings noch ohne zugehöriges Bild. Zuvor gab es etliche Andeutungen durch Entwickler Epic Games, auch Neymar selbst beteiligte sich auf Twitter an den Spekulationen.

Wer ist Neymar überhaupt? Das ist einer der besten und gleichzeitig umstrittensten Fußballer der Welt. Er ist 29 Jahre alt, spielt für den Verein Paris-Saint-Germain und die brasilianische Nationalmannschaft. Er zählt zudem zu den meist verdienenden Profisportlern der Welt.



Verehrt wird er für seine unzweifelhaften Fähigkeiten am Ball, gleichzeitig wird er für seine schauspielerischen Einlagen auf dem Platz kritisiert. Neymar ist auch als Gamer bekannt und spielt regelmäßig Titel wie FIFA oder Fortnite.

Seht hier den Full Reveal zum Neymar-Skin in Fortnite

Wann wird das Neymar-Outfit vorgestellt? Laut Epic Games wird heute, am 25. April um 18 Uhr die Vorstellung des Neymar-Skins stattfinden.

Ihr könnt euch das ganze hier auf YouTube anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Es ist nur einer von vielen Skins in Fortnite, der in irgendeiner Form Bezug zu unserer Realität hat.

So gab es bereits Skins zu den bekannten Film- und Comic-Universen von Marvel, sei es Deadpool oder Captain America. Auch Star Wars wurde bereits in Fortnite thematisiert, dazu gab es Stormtrooper-Skins. Es gab in Season 5 Spekulationen, ob Schauspieler Dwayne “The Rock” Johnson hinter einem Skin steckt.

Freut ihr euch, dass Neymar ins Spiel kommt? Oder juckt euch das eher wenig? Werdet ihr euch den Reveal anschauen? Schreibt es uns in die Kommentare.