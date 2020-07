Fortnite: Leak zeigt versteckten Ort unter Wasser – Hat’s mit Aquaman zu tun?

In Fortnite: Battle Royale werden „Die Ruinen“ wohl ein neuer Point of Interest in Season 3. Dataminer haben entsprechende Hinweise gefunden. Spieler vermuten, dass Aquaman damit zu tun hat.

Was läuft bei Fortnite? Im Battle-Royale-Modus von Fortnite verändert sich die Map im Laufe der Seasons. In der aktuellen 3. Saison könnten die Änderungen aber „anders“ verlaufen. Als der neue Abschnitt im 2. Kapitel kürzlich startete, war die Map fast vollständig im Wasser abgesoffen.

Nur die höchsten Punkte der Map schauten heraus. Es scheint, dass sich bald ein ganz neuer Ort auf der Map offenbart, wenn das Wasser weiter sinkt. Diese Infos stammen von Dataminern.

Was sind „die Ruinen“, der neue Ort in Fortnite?

Das wurde gefunden: Der Dataminer VollMitBotox veröffentlichte einen Tweet in dem er erklärt, dass er die letzte Phase der Map von Season 3 aufgedeckt hätte.

Es scheint also, als würde das Wasser auf der Map noch weiter sinken und dabei die neue Zone „The Ruins“ enthüllen. Die findet ihr auf der Map im eingebetteten Tweet im Nordwesten.

Epic sagte selbst bereits, dass das Wasser auf der Map nach und nach verschwinden würde. Dadurch kann man dann auch mit den neuen Autos fahren. Sollte das Wasser weiter sinken, ist es durchaus möglich, dass neue Orte dadurch ans Licht kommen. Auch an Stellen wie im Nordwesten, wo man bisher eigentlich nur Wasser sah.

Hat das mit Aquaman zu tun?

Das glauben die Fans: Zwar wissen wir noch nicht, wie genau die Ruinen in Fortnite aussehen sollen. Doch Spieler auf reddit glauben, dass es sich dabei um Atlantis handeln könnte.

Man sieht eine Verbindung dazu, weil Aquaman eine wichtige Figur des Battle Pass von Season 3 in Kapitel 2 darstellt.

Dazu gibt es weitere Hinweise darauf, dass mehr Inhalte zu Aquaman auf dem Weg sind. Ein reddit-Nutzer fand im Replay-Modus den Dreizack des Helden auf einer Felsen-Insel im Wasser.

Wie sicher ist das? Dass die Ruinen im Spiel erscheinen, ist bisher nur ein Leak von Dataminern. Zwar waren solche Map-Leaks in Vergangenheit oft korrekt, doch es gibt keine Garantie, dass das alles wirklich so passieren wird.

Gerade läuft in Fortnite das große Summer-Splash-Event. Wir zeigen euch alles, was euch da im Spiel erwartet.