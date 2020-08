In Fortnite können Spieler schon bald mit Hulk-Handschuhen als Spitzhacke über die Map laufen. Ein Leak zeigt jetzt, wie die neue Hacke in Aktion aussehen wird und wie ihr damit spielen könnt.

Was ist das für eine Spitzhacke? Im August startet das Online-Game „Marvel’s Avengers“ mit seiner Beta. Dazu gibt es eine Kollaboration mit Fortnite, in der sich Spieler Hulk-Handschuhe kostenlos freispielen können, wenn sie an der Avengers-Beta teilnehmen.

Die Handschuhe sind nicht nur ein kosmetischer Gegenstand, sondern können sogar als Spitzhacke in Fortnite genutzt werden, um damit Materialien zu sammeln.

Wie das Ganze aussehen soll, haben nun Dataminer gezeigt. Sie können das Gameplay aus den Daten fischen und ins Spiel importieren. Das haben sie jetzt auch bei den Hulk-Handschuhen gemacht und in einem Video gezeigt:

Hier sieht man die Hulk-Spitzhacke in Aktion

Bedenkt aber, dass sich die Animation noch ändern könnte. Das Gameplay von den Dataminern zeigt lediglich, wie die Animation zum gegebenen Zeitpunkt in den Files aussieht.

Wann kommen die Handschuhe überhaupt ins Spiel? Die ersten, die mit den Hulk-Fäusten durch Fortnite rennen können, sind die, die sich für die Beta des Online-Games von Marvel’s Avengers registrieren. Die Beta findet an folgenden Terminen statt:

– 7. bis 9. August – Nur PS4-Vorbesteller

– 14. bis 16. August – PS4 Open Beta für jeden, Xbox One nur Vorbesteller

– 21. bis 23. August: Open Beta für PS4 und Xbox One

Wie ihr an der Beta teilnehmen könnt, um euch die Fortnite-Gegenstände kostenlos freizuschalten, haben wir für euch zusammengefasst.

Doch keine Angst, wenn ihr nicht daran teilnehmen könnt. Denn die Hulk-Handschuhe werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Item-Shop kommen, werden dann aber kostenpflichtig sein.

Spieler freuen sich schon darauf

Das sagt die Community zu den Hulk-Handschuhen: Einige Spieler scheinen sich schon auf den neuen Gegenstand zu freuen. Das wurde nochmal deutlich, nachdem das Gameplay-Video von Dataminern gezeigt wurde.

Bei der Ankündigung zur Kollaboration von Epic auf Twitter, kommentierten schon einige Spieler, dass sie sich darauf freuen und so sagen sie:

„Diese Hulk-Fäuste werden mir eine Menge Nostalgie geben. Ich habe sie damals zum 9. Geburtstag geschenkt bekommen und habe sie überall rumgeschleppt.“

„Niemand hat danach gefragt, aber jeder wollte das.“

„Ich kann es kaum erwarten, die im Spiel zu benutzen.“

Aber auch unter dem Gameplay-Video sagen einige, dass sie die Spitzhacke sogar kaufen werden, wenn sie nicht an der Beta teilnehmen können.

„Insta-Cop. Leider werde ich sie nicht kostenlos von der Beta erhalten, aber ich werde sie trotzdem holen müssen. Die Handschuhe sind einfach zu gut.“ Citizen- 7XL5 in einem Kommentar unter dem Video von Skin-Tracker

Wir werden sehen, wann die Hulk-Handschuhe dann für alle im Item-Shop verfügbar sein werden und wie cool man dann damit Gegenstände auf der Map zerstören kann.

In Fortnite gibt es schon einen Marvel-Skin, dessen Spitzhacke ein cooles Feature hat. Captain America zog samt Schild in den Item-Shop. Der Schild kann als Spitzhacke verwendet werden und gleichzeitig als Rückenaccessoire. So hat man das Gefühl, man sei ein richtiger Superheld.