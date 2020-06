In Fortnite fehlen gerade alle Polizeiautos – Aber warum?

Wo sind eigentlich alle Polizeiautos in Fortnite? Spieler suchen sie im Battle Royale und Kreativ-Modus, aber finden sie nicht.

Was ist neu in Fortnite? Kürzlich startete die neue Season 3 von Kapitel 2 in Fortnite: Battle Royale. So ein Seasonwechsel sorgt für Veränderungen auf der Map. Diese ist jetzt großflächig im Wasser abgesoffen.

Dadurch befinden sich jetzt einige Fahrzeuge, die vorher zu finden waren, im Wasser. Sie sind nicht benutzbar. Doch wie Kotaku berichtet, fehlt eine ganz spezielle Sorte von Fahrzeugen komplett: Polizeiautos.

Polizei-Autos verwandeln sich in normale Autos

Wo sind die Autos? Normalerweise fand man die mit Sirenen bestückten Streifenwagen an den verschiedensten Stellen auf der Map. Genau wie LKW oder Eiswagen. Auch im Kreativmodus konnte man sich dieser Fahrzeuge bedienen.

Jetzt findet man die Polizeiwagen aber nicht mehr. Nicht im Battle Royale, nicht im Kreativ-Modus. reddit-Nutzer Ovaqc berichtet, dass die Polizeiautos zwar im Kreativmodus aus den Junk-Rifts spawnen, sich dann aber gleich in normale Autos verwandeln.

Auf reddit werden die verschwundenen Vehikel fleißig diskutiert:

Was könnte dahinterstecken?

Das glauben die Spieler: Von Epic Games gibt es keine offizielle Erklärung zu den Geschehnissen. Es ist deshalb unklar, warum die Fahrzeuge wirklich fehlen.

Spieler vermuten, dass das Entfernen der Autos mit den aktuellen Geschehnissen in den USA zusammenhängt. Nach dem Tod von George Floyd sorgt nun die „Black Lives Matter“-Bewegung für viele Schlagzeilen. Dabei wird auch das Thema „Polizei-Brutalität“ heiß diskutiert.

Spieler vermuten hier einen Zusammenhang. „Man könnte mit den Autos fahren und ich glaube nicht, dass sie [Epic Games] wollen, dass wir Leute mit Polizeiautos umfahren“, schreibt Igntr_Fyrus auf reddit.

„Hat vermutlich mit den Protesten in Amerika zu tun“, schreibt fishy5062 auf reddit. „Ich glaube, Epic will da nichts starten.“

„Weil später in der Season Spieler mit Autos fahren können. Und wenn dich jemand aus einem Polizeiauto abschießt (falls sie das können), ist das eine schlechte Sache und würde alle möglichen Kontroversen auslösen“, vermutet africkinfrick auf reddit.

Autos in Fortnite könnten DAS Ding von Season 3 werden

In einem Trailer deutete Fortnite-Bereits an, dass Autos ein Highlight von Season 3 werden könnten. Doch niemand kann sie fahren.





Unsere Stream-Aufzeichnung zum Thema (via YouTube) MeinMMO, GameStar und GamePro positionieren sich solidarisch zur „Black Lives Matter“-Bewegung und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Und wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in unseren Communitys für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Passt auf euch auf.

Stört es euch, dass ihr gerade auf diese Art von Autos verzichten müsst, oder findet ihr das nicht schlimm? Ist es sogar gut, dass sie weg sind?

Neu in Fortnite sind jetzt ein paar Waffen und Gegenstände. Darunter der mythische Schockgranaten-Werfer oder auch die geladene Schrotflinte. Wo ihr die 6 neuen mythischen Waffen und Items in Fortnite findet, zeigen wir euch hier.