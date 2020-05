Fortnite: Epic wird Controller nerfen, so wie Ninja es sich wünschte

In Fortnite: Battle Royale wird es schon bald zu einem Controller-Nerf auf dem PC kommen, nachdem es schon für einige Diskussionen gesorgt hatte. Genau dies hatte sich der Profi Tyler „Ninja“ Blevins gewünscht.

Das ist die Situation: Zu dem Update 12.60 bekamen Dataminer und Content Creators eine Mail von Epic Games, in denen die Entwickler erklärten, was sie in den nächsten Updates an Fortnite ändern möchten.

Dort erwähnten sie, dass sie Anpassungen an PC Controllern machen und weitere Informationen dazu sammeln möchten.

Some 12.60 patchnotes.. pic.twitter.com/lvv2glClg5 — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) May 20, 2020

Der Nerf soll aber erst nächste Woche stattfinden, da sie keine Änderungen vor dem Turnier-Finale des FNCS Invitational, das am 23. Mai 2020 startet, machen wollen.

Wie sich die Änderungen auswirken werden, ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird aber der Aim-Assist bei Controllern auf dem PC angepasst, da dieses Thema umstritten ist.

Ninjas Wunsch geht in Erfüllung

Was war Ninjas Wunsch? Der Profi hatte auf Twitter einen Aufruf gestartet, in dem er Controller-Spieler dazu ermutigte endlich was zum Thema Aim-Assist zu sagen. Nach dem FNCS-Turnier fiel nämlich auf, dass viele Spieler in den Top 14 waren, die mit Controllern am PC spielten.

Das war ein Zeichen dafür, dass der Aim-Assist auf Controllern einfach viel zu stark sein muss und etwas dagegen unternommen werden sollte. Profis wie Ninja und Aydan wünschten sich deshalb einen Nerf.

Ninja ruft auf Twitter dazu auf, Fortnite so zu ändern, wie er es will

Wie kommt das Thema Aim-Assist bei der Community an? Doch nicht nur bei Ninja ist das Thema Aim-Assist groß. So sorgte es schon für einige Diskussionen in der Community. Als der erste Spieler ein Turnier mit einem Controller gewann, flammte die Diskussion zum Aim-Assist auf.

Seinen Gewinn müsste er nur dadurch erzielt haben und das sei ein Beweis, dass der Aim-Assist einfach viel zu stark sei, wenn ein Controller-Spieler gegen Maus und Tastatur verliert. So jedenfalls die Reaktionen darauf.

Andere Streamer denken, sie hätten dazu beigetragen: Ninjas Rivale Tfue denkt, er wäre für die Änderungen verantwortlich. So postete er auf Twitter, es hätte nur ein paar Warzone-Streams gebraucht, damit endlich mal was passiert:

All it took was a couple warzone streams 😂 pic.twitter.com/LibpdOsjke — Tfue (@TTfue) May 20, 2020

Er hatte nämlich 2 Tage lang kein Fortnite gespielt, weil er das Spiel in diesem jetzigen Zustand einfach unfair fand. (via Twitter). Nun denkt er wohl, Epic hätte darauf reagiert, um ihn „zurückzuholen“.

Anders lief es für einen jungen Fortnite-Profi, der während des FNCS Invitational mitten im Turnier gebannt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte mehrere Dateien für einen Aim-Bot auf seinem PC installiert. Trotz der ganzen Beweise, die ziemlich eindeutig waren, hatte der junge Profi ein paar kreative Ausreden, um sich zu verteidigen.