Fortnite: So bekommt ihr die coolen Hulk-Handschuhe kostenlos

In Fortnite könnt ihr jetzt die coole Hulk Smasher Spitzhacke auf PS4 und Xbox One bekommen. Wir zeigen euch, wie und wann ihr sie euch bei der Marvels Avengers Beta ganz kostenlos sichern könnt.

Was ist das für eine Spitzhacke? Im August startet das Online-Game „Marvel’s Avengers“ mit seiner Beta. Dazu gibt es eine Kollaboration mit Fortnite, in der sich Spieler Hulk-Handschuhe kostenlos freispielen können, wenn sie an der Avengers-Beta teilnehmen.

Dataminer hatten schon gezeigt, wie die Hulk-Spitzhacke in Aktion aussehen könnte, wenn ihr sie in Fortnite verwendet. Mit dazu gibt es eine weitere Stil-Variante der Hulk-Handschuhe.

Hulk Smashes freischalten – So geht’s

Was müsst ihr machen? Um euch die Hulkhandschuhe kostenlos zu sichern, müsst ihr an der Beta von Marvels Avengers teilnehmen. Das funktioniert aber nur für PS4 und Xbox One.

Für die fortgeschrittenen Nutzer gibt es hier eine kurze „Schritt für Schritt“-Anleitung. Diese Anleitung führen wir unter dem Abschnitt noch detaillierter aus.

Anmeldung für die Avengers Beta Meldet euch für die Beta des Marvels Avengers an Verbindet eure Spiel-Konten Ihr müsst euer Epic-Konto mit der Konsole verbinden und danach euer Epic-Konto mit der Webseite von Square Enix verbinden HARM-Herausforderungen abschließen Sobald ihr euch in der Beta befindet, müsst ihr 3 HARM-Herausforderungen in Avengers erledigen

Nun haben wir hier noch eine detaillierte Anleitung, damit ihr auch ganz sicher wisst, wie ihr euch die Handschuhe kostenlos holen könnt.

1. Schritt: Bei der Beta anmelden

Wie geht das? Um an der Open Beta teilzunehmen, könnt ihr euch an verschiedenen Daten anmelden. Ladet dafür einfach die Beta in eurem Konsolen-Shop zu dem gegebenen Zeitpunkt herunter und startet das Spiel.

Damit euch das Ganze nichts kostet, solltet ihr an den Open Betas teilnehmen, denn diese sind kostenlos. Sie finden wie folgt statt:

14. bis 16. August – PS4 Open Beta für jeden, Xbox One nur Vorbesteller

21. bis 23. August: Open Beta für PS4 und Xbox One

Achtet auf die Open Betas, denn diese sind kostenlos

2. Schritt: Epic-Konto verbinden

Wie geht das? Damit ihr eure Belohnung in Fortnite bekommt, müsst ihr erst sicherstellen, dass euer Epic-Konto mit der PS4 oder Xbox One verbunden ist. Startet dafür Fortnite und wählt „Account verknüpfen“. Ihr werdet dann einen Code erhalten und müsst ihn auf der Seite: epic games avtivate eingeben.

Nun müsst ihr aber noch euren Epic-Account mit der Webseite https://membership.square-enix.com/campaigns/Epic verknüpfen. Habt ihr beides erledigt, könnt ihr die Beta starten.

So verknüpft Ihr jetzt Eure Konten in Fortnite für PS4, Switch, Xbox

3. Schritt: HARM-Herausforderungen abschließen

Wie geht das? Habt ihr alle Schritte erledigt, könnt ihr mit der Beta von Avengers starten. Ihr sollt die Story so lange spielen, bis ihr die Mission „Stormy Tundra“ abgeschlossen habt. Das dauert ungefähr 1,5 bis 2 Stunden.

Ihr werdet danach den Harm-Raum freischalten, in dem ihr die Herausforderungen findet, die ihr für Hulk-Handschuhe erledigen sollt. Insgesamt müsst ihr 3 davon abschließen.

In diesem Video findet ihr mehr Informationen zu den HARM-Herausforderungen und wo ihr sie findet

Ihr werdet eine Meldung erhalten, dass ihr die Hulk-Handschuhe jetzt in Fortnite einlösen könnt. Sobald ihr euch in Fortnite einloggt, wird sich die neue coole Spitzhacke in eurem Spind befinden.

Solltet ihr nicht an der Beta teilnehmen können, gibt es trotzdem eine Möglichkeit die Hulk-Smashers zu erhalten. Die Spitzhacke wird nämlich im Item-Shop erhältlich sein, ist dann aber kostenpflichtig.

In der Welt von Fortnite gibt es schon einige Marvel-Skins, die ins Spiel eingefügt wurden. Ihr könnt also eure neue Spitzhacke mit ihnen oder eurem Lieblingsskin kombinieren und die ganze Map kaputt schlagen.