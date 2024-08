Neues Spiel zu Five Nights at Freddy’s erhält 96 % positive Reviews auf Steam, wird als bester Teil aus 10 Jahren gefeiert

Vor wenigen Tagen ist ein neuer Teil zur beliebten Horror-Reihe Five Nights at Freddy’s auf Steam erschienen. Das Spiel hat einen außergewöhnlichen Stil für die Reihe und kommt gerade deshalb sehr gut bei den Spielern an.

Was ist das für ein neuer Titel? Das neue Spiel aus dem FNAF-Universum heißt Five Nights at Freddy’s: Into the Pit. Wir schlüpfen in die Rolle vom jungen Oswald, der sich ein aufregenderes Leben wünscht. Sein Wunsch wird erfüllt, als er das Bällebad einer schäbigen Pizzeria erkundet und sich in der Vergangenheit wiederfindet.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit basiert auf der ersten Ausgabe der Fazbear-Frights-Bücher, auf denen das FNAF-Universum basiert.

Wie der Titel bereits verrät, muss Oswald fünf Nächste zwischen gruseligen animatronischen Figuren überleben.

Das Spiel bietet eine Story mit Rätseln, für die Oswald zwischen mehreren Zeitebenen hin- und herspringen muss.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit hat einen Pixelgrafik-Stil, der für Veteranen des FNAF-Franchises neu ist.

Wie für die Videospielreihe üblich werden wir von mordlustigen, animatronischen Figuren verfolgt. Das Spiel bietet somit eine Balance aus dem Lösen von Rätseln und dem Verstecken vor den gruseligen Puppen. Doch was vielen Usern auf Steam vor allem gefällt, ist es, dass der Titel wieder zurück zu seinen Horror-Wurzeln findet.

Im Launch-Trailer wird bereits deutlich, was für eine düstere Atmosphäre in dem Titel herrscht:

Spiel stellt neuen Rekord in 10 Jahren FNAF-Geschichte auf

Wie kommt das Spiel an? Five Nights at Freddy’s: Into the Pit hat auf Steam die beste Wertung aller Videospiele, die seit dem ersten Teil in 2014 erschienen sind. Das Spiel kommt aktuell bei knapp über 3.000 abgegebenen Wertungen mit 96 % positiven Stimmen auf einen „äußerst positiv“-Score.

Es gibt viele Kommentare, in denen die Spieler schreiben, dass es sich für sie um das beste Spiel der Reihe handeln würde. Bei einem Franchise, das seit 10 Jahren existiert und zahlreiche Videospiele sowie Spin-offs veröffentlicht hat, ist das eine beachtliche Leistung.

Laut User ItsJustKetchup sei das Spiel genau das, was die Reihe benötigt habe. Die letzten Teile hätten immer weiter ihren Grusel-Faktor verloren. Die Atmosphäre des neuen Spiels sei der Reihe endlich wieder gerecht.

Als langjähriger Fan könne man sich laut User “giftiges Cookie” an der Pixelgrafik stören. Doch er gibt zu, dass die Optik einen gewissen Charme haben würde und eine unheimliche Stimmung und Anspannung erzeugen könne.

Zu Five Nights at Freddy’s gibt es nicht nur zahlreiche Videospiele, sondern auch einen neuen Film, der erst letztes Jahr in die Kinos kam. Der Kassenschlager stellte mit dem Film einen neuen Rekord auf und wurde ein finanzieller Erfolg: Gefeiertes Horror-Spiel wird verfilmt und bricht einen Rekord an den Kinokassen