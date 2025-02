Der smarte MMORPG-Experte von Twitch verrät, wie er als fauler Gamer fit bleibt

Fitness, gesunde Ernährung und Content Creator gehen nicht immer Hand in Hand. Ein MMORPG-Streamer auf Twitch zeigt nun aber, dass es sehr wohl möglich ist, auch als fauler Gamer fit zu bleiben.

Um wen geht es? Josh Strife Hayes ist ein Content Creator, der seine Anfänge auf Twitch mit MMORPGs wie RuneScape, Neverwinter und WoW machte. Der Streamer ist bekannt für seine fundierten Analysen. So erklärte er etwa parasitäre Systeme in WoW oder nahm das Pay2Win-Design von Diablo Immortal auseinander.

Aktuell zockt Josh Strife Hayes auf Twitch das Remaster von Dark Souls. Dabei geht er auf einem Laufband, macht Fitness-Übungen für jede Lagerfeuer-Rast und droppt zwischendurch ein paar Lebensweisheiten.

Für Content haben Twitch-Streamer schon ganz andere Aktionen gebracht:

„Vertraut dem faulen Mann auf dem Laufband“

Was sagt der Streamer? Josh Strife Hayes sagt unumwunden von sich, dass er faul sei – so richtig faul. Seine eigene Faulheit macht er sich aber zunutze, indem er sich selbst überlistet. Wenn er Lust auf einen Snack habe, würde er nach dem greifen, was am einfachsten verfügbar ist.

Schokolade landet also ganz hinten im Schrank oder wird erst gar nicht gekauft, während gesündere Alternativen wie Obst strategisch auf dem Tisch platziert werden. Wenn er nach unten gehe, um sich einen Snack zu holen, sei es dann egal, wie sehr er die Schokolade will – er sei so faul, dass er sich einfach das Obst schnappe.

Aus demselben Grund hat der Streamer auch seinen Stuhl in die Ecke seines Gaming-Zimmers verbannt, während sich das Laufband unter seinem Schreibtisch befindet: Er sei so faul, dass es einfacher wäre, das Laufband einzuschalten, statt sich den Stuhl zu holen.

Wir sind keine Gesundheits-Experten. Wenn ihr ein gesünderes Leben führen wollt, sprecht am besten mit eurem Arzt. Auch viele Krankenkassen bieten Informationen für eine gesunde Lebensweise. Kostenlose Ressourcen findet ihr auch auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit.

Die Leute, so Josh Strife Hayes, würden nicht verstehen, dass Faulheit nicht bedeutet, gar nichts zu tun – sondern nur, so wenig wie möglich. Das sei verdammt effizient. Um maximal faul sein zu können, strengt sich der Streamer sogar richtig an: Er sei bereit, den ganzen Tag zu arbeiten, wenn es ihm 10 Minuten Arbeit erspare. Die Energie investiert er dann in Systeme, mit denen er es sich langfristig einfach machen kann. Er würde sein Leben quasi „lazy-maxxen“.

Die ganze Lektion bekommt ihr auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welche Tipps hat er noch parat? Als kleine Motivations-Hilfe empfiehlt Josh Strife Hayes, sich ab und zu mal vorzustellen, man würde von einem Dämon besessen werden, der sich den eigenen Körper anschaut und sagt: „Das können wir aber besser.“

Der Streamer gibt bei allem zu Bedenken, dass man seinen Rat nicht einfach für bare Münze nehmen und im Zweifelsfall mit einem ausgebildeten Experten sprechen sollte. Er scherzt aber auch: „Vertraut einfach dem faulen Mann auf dem Laufband.“

Die ganze Fitness kann Josh Strife Hayes auch gebrauchen, immerhin lastet eine schwere Last auf seinen Schultern. Schließlich ist der Streamer quasi ein Grundpfeiler der Flug-Industrie – was es damit auf sich hat, erfahrt ihr auf MeinMMO: Ein MMO-Profi ist dafür verantwortlich, dass in Brasilien Flugzeuge fliegen