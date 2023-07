Firma bietet RTX 4090 zur Miete an, verlangt 200 € pro Monat – Gamer schimpfen über das verrückte Angebot

Manche Leute haben auch großes Glück, wenn sie eine Grafikkarte kaufen möchten. So hat ein Gamer eine RTX 4090 für nur 900 Euro bekommen. Wie er das gemacht hat, könnt ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO nachlesen:

Andere kritisieren jedoch, dass solche “Lease-to-Own”-Preise ebenso gefährlich seien. Zwar würden solche Angebote versprechen, dass man das Produkt am Ende der “Miet”-Zeit besitzen würde. Häufig richten sich solche Angebote jedoch an Personen, die sich einen richtigen Kredit nicht leisten können und mit solchen Angeboten aus der Armut erst recht nicht herauskommen.

Angenommen, ihr least ein Auto für drei Jahre und jede Leasingrate beträgt 300 US-Dollar. Am Ende der Laufzeit habt ihr 9600 $ bezahlt, was viel weniger ist als die Kosten für ein neues Auto.

Und auch in Deutschland gibt es mittlerweile Firmen wie etwa Grover, die so etwas anbieten. Denn für eine RTX 4090 oder RTX 4080 zahlt ihr deutlich über 1.000 Euro.

Eine Firma in den USA bietet Grafikkarten zur Miete an. Was nach einer guten Idee klingt, hat einen Haken, denn die monatlichen Preise sind nicht ohne. Die Community warnt und sagt: Spart euch euer Geld.

